«Формальний декларативний документ», — депутатка Кісельова про розроблений План доброчесності

Олена Кісельова, депутатка Миколаївської міської ради, архівне фото МикВісті

Депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова вважає, що розроблений у громаді План доброчесності має радше декларативний характер і його необхідно переробляти заново.

Про це вона заявила під час затвердження плану на сесії Миколаївської міської ради 30 квітня, пишуть «МикВісті»

За її словами, документ пройшов тривалий етап обговорень — від початкового несприйняття до внесення окремих змін, однак навіть після цього План не відображає реальних ризиків, з якими стикаються мешканці громади у повсякденному житті, зокрема в умовах війни та процесів відновлення.

— Багато ми займалися цим планом доброчесності. Від тотального несприйняття на початку. Потім врегулювання деяких окремих компонентів. Заслухали пропозиції та зауваження експертної громадської ради, яка не рекомендувала до прийняття даний документ. Але в контексті процесів ми зрозуміли для себе і це треба усвідомлювати іншим особам — що сьогодні ми маємо дійсно формальний декларативний документ, — зазначила депутат.

Вона також наголосила, що за інших умов — зокрема до запровадження воєнного стану — зміст документа міг би бути іншим, а нинішні виклики, включно з відновленням житла, формують нові потенційні корупційні ризики.

— Корупційні ризики – це все те, що будь-яку людину суспільства потенційно супроводжують весь процес життєдіяльності. Якби ми розробляли цей План до воєнного стану – це був би один документ. Сьогодні навіть в процесі відновлення житла можуть бути такі корупційні ризики, — додала вона.

Олена Кісельова запропонувала переглянути підхід до підготовки подібних документів і ініціювати розробку нового Плану доброчесності із ширшим залученням експертів та представників громади.

Також вона рекомендувала міському голові Олександра Сєнкевича створити нову робочу групу для напрацювання оновленої редакції документа.

— Окремим пунктом необхідність перейти до відпрацювання питання щодо розроблення нового Плану доброчесності Миколаївської міської ради з залученням широкої групи розробників для підвищення рівня ефективності документа у підсумку. Для цього рекомендувати міському голові створити нову робочу групу для роботи по даному напрямку, — вважає Олена Кісельова.

У результаті план доброчесності депутати підтримали 28 голосами «за». Також міський голова окремо дав розпорядження створити нову робочу групу щодо розробки нового документа.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав депутатський корпус підтримати проєкт рішення щодо Плану доброчесності міста, наголосивши, що це є важливою умовою міжнародних партнерів, які інвестують ресурси у відновлення громади.

План доброчесності