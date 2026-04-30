«Формальний декларативний документ», — депутатка Кісельова про розроблений План доброчесності
- Альона Коханчук
14:20, 30 квітня, 2026
Депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова вважає, що розроблений у громаді План доброчесності має радше декларативний характер і його необхідно переробляти заново.
Про це вона заявила під час затвердження плану на сесії Миколаївської міської ради 30 квітня, пишуть «МикВісті»
За її словами, документ пройшов тривалий етап обговорень — від початкового несприйняття до внесення окремих змін, однак навіть після цього План не відображає реальних ризиків, з якими стикаються мешканці громади у повсякденному житті, зокрема в умовах війни та процесів відновлення.
— Багато ми займалися цим планом доброчесності. Від тотального несприйняття на початку. Потім врегулювання деяких окремих компонентів. Заслухали пропозиції та зауваження експертної громадської ради, яка не рекомендувала до прийняття даний документ. Але в контексті процесів ми зрозуміли для себе і це треба усвідомлювати іншим особам — що сьогодні ми маємо дійсно формальний декларативний документ, — зазначила депутат.
Вона також наголосила, що за інших умов — зокрема до запровадження воєнного стану — зміст документа міг би бути іншим, а нинішні виклики, включно з відновленням житла, формують нові потенційні корупційні ризики.
— Корупційні ризики – це все те, що будь-яку людину суспільства потенційно супроводжують весь процес життєдіяльності. Якби ми розробляли цей План до воєнного стану – це був би один документ. Сьогодні навіть в процесі відновлення житла можуть бути такі корупційні ризики, — додала вона.
Олена Кісельова запропонувала переглянути підхід до підготовки подібних документів і ініціювати розробку нового Плану доброчесності із ширшим залученням експертів та представників громади.
Також вона рекомендувала міському голові Олександра Сєнкевича створити нову робочу групу для напрацювання оновленої редакції документа.
— Окремим пунктом необхідність перейти до відпрацювання питання щодо розроблення нового Плану доброчесності Миколаївської міської ради з залученням широкої групи розробників для підвищення рівня ефективності документа у підсумку. Для цього рекомендувати міському голові створити нову робочу групу для роботи по даному напрямку, — вважає Олена Кісельова.
У результаті план доброчесності депутати підтримали 28 голосами «за». Також міський голова окремо дав розпорядження створити нову робочу групу щодо розробки нового документа.
Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав депутатський корпус підтримати проєкт рішення щодо Плану доброчесності міста, наголосивши, що це є важливою умовою міжнародних партнерів, які інвестують ресурси у відновлення громади.
План доброчесності
У червні 2024 року у Миколаєві створили робочу групу з розробки «Плану доброчесності» міської ради. Він і передбачає оцінку шести ключових напрямків: закупівлі, земельні активи, інфраструктура, міське самоврядування, етика та антикорупція.
Міський голова Олександр Сєнкевич підкреслював, що боротьба з корупцією потребує системних змін, а не лише кадрових рішень. Як писали «МикВісті», План доброчесності має на меті зменшити ризики фаворитизму та корупції серед депутатів і посадовців, зокрема у питаннях управління комунальним майном.
У 2025 році під час заслуховування проєкту рішення на комісії з питань законності керівник антикорупційного департаменту Віталій Ярошенко заявив, що необхідні громадські обговорення вже нібито відбулися у травні. Однак склад групи — лише 10 посадовців мерії, без представників громадськості чи ЗМІ — викликав критику.
За рекомендаціями Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) та ПРООН, до розробки таких документів варто залучати незалежних експертів, медіа та громадські організації, щоб гарантувати прозорість і підзвітність.
Депутати не погодилися приймати План без реального обговорення та оголосили прийом зауважень і пропозицій до документу.
Громадсько-експертна рада виконавчого комітету міськради також провела альтернативне обговорення.
Медіа «МикВісті» запропонувало свої правки до Плану на 2025–2027 роки. Керівник медіа Олег Деренюга пояснив, що редакція запропонувала закріпити два ключові принципи:
Прозорість дистанційних засідань — усі учасники під час онлайн або дистанційних засідань ради, виконкому чи дорадчих органів мають бути з увімкненими камерами, щоб гарантувати, що рішення ухвалюють реальні люди, а не «галочки» у списку присутніх.
Фізичний доступ журналістів до міськради — передбачити постійні іменні картки доступу для представників зареєстрованих медіа, щоб забезпечити безперешкодне відвідування приміщень влади та відкритих заходів, як це передбачено Законом «Про інформацію».
Раніше посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що вважає місто Миколаїв «доброчесним» та наголосила, що керівництво регіону та міста створює сприятливі умови для залучення партнерів.
