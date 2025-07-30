Комісія законності міськради Миколаєва оголосила прийом зауважень та пропозицій до Плану доброчесності

Миколаївська міська рада. Архівне фото з відкритих джерел

Голова комісії Миколаївської міської ради з питань законності та гласності Олена Кісельова заявила про необхідність публічного обговорення Плану доброчесності — стратегічного документа, спрямованого на виявлення та мінімізацію корупційних ризиків у діяльності органів місцевого самоврядування.

Свою позицію вона озвучила розробникам проєкту рішення про затвердження документа під час депутатської комісії 29 липня, пишуть «МикВісті».

Заступник директора департаменту внутрішнього фінансового контролю нагляду та протидії корупції Миколаївської міськради Віталій Ярошенко нагадав, що місто приєдналось до проєкту «Міста доброчесності» в рамках Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу. Його мета — запобігання корупції у органах місцевого самоврядування.

— План був створений відповідно до методології оцінки корупційних ризиків у діяльності органів місцевого самоврядування, датований в рамках співпраці Міністерства розвитку громад і територій за підтримки Антикорупційної ініціативи. Створення та реалізація відбувається в кілька етапів. Перший підготовчий етап. Формування робочої групи з розробки плану доброчесності. Сюди входить аналіз середовища, визначення корупційних ризиків та їх впливу у ключових сферах діяльності міської ради. Далі йде оцінка корупційних ризиків, потім формування заходів з мінімізації корупційних ризиків, затвердження плану доброчесності, моніторинг та оцінка плану. Всього до Плану було ідентифіковано 97 корупційних ризиків у таких сферах, як земельні відносини, публічні закупівлі, містобудування, управління комунальним майном, соціально-економічна сфера тощо, — озвучив посадовець.

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Однак у відповідь на це депутат Олена Кісельова зазначила, що реалізація Плану має бути із залученням широкого кола громадськості, яка має надати свої пропозиції та зауваження.

— В нас є програмний документ, я б його не назвала проєктом рішення. Це початкова стадія роботи з будь-яким документом. Коли ви говорите про кількість корупційних ризиків, які вивчили поважні інституції, які вивчають міську раду, мені здається, найширшою фокус-групою щодо визначення корупційних ризиків можуть бути містяни. Тому перше, що ми, як комісія, маємо зробити, це обговорити даний документ із широким колом громадськості, отримати відповіді на питання, можливо пропозиції. Ми не можемо в рамках засідання обговорювати текст цього документу, по-перше, це буде довго, — сказала Олена Кісельова.

Вона попросила Віталія Ярошенка доповісти суть документа на всіх депутатських комісіях, щоб ті мали можливість внести свої зміни чи доповнення. Водночас пресцентр Миколаївської міської ради має оприлюднити підготовчий проєкт рішення для ознайомлення громадськості.

— Як мінімум, треба довести до відома широкого кола громадськості, що такий план відпрацьовується. Сказати, що на комісію мають можливість надати пропозиції на жовтень місяць і десь в листопаді, під кінець нашої каденції, можемо затвердити План доброчесності. Приймати План доброчесності без доброчесності… Є дуже багато зауважень в тому числі по діяльності виконавчих органів. Ми є свідками всіх цих скандалів, процесів. Тому мені здається треба на широкий загал обговорити дану проблему. Коли пересічний громадянин говорить про Миколаївську міську раду, в його голові всі депутати сволоти, і інколи це обгрунтовано. Треба глибше з цим розібратись, — додала депутат.

Ярошенко у свою чергу уточнив, що громадське обговорення частково вже проводилось у травні — тоді був оприлюднений реєстр ризиків із формою для зворотного зв’язку, а до процесу залучили також незалежних антикорупційних експертів.

— На громадське обговорення виносили реєстр корупційних ризиків 5 травня. Там була форма для надання зауважень та пропозицій громадськості. Нам надходили такі зауваження, ми їх включили в План. Додатково були також залучені незалежні експерти антикорупційної ініціативи, — уточнив посадовець.

Але депутат наголосила, що міська влада має отримати фідбек від миколаївців.

— Прекрасно! Ви формально процедуру пройшли, але щоб не було так, що «гладко було на папері, та забули про яри». Можливо якась громадськість про це знає, але я точно впевнена пропозицій від громадськості в тому числі і від ЗМІ, інших зацікавлених осіб буде більше. А якщо не буде, то ми місію виконали. Якщо ми проведемо онлайн-опитування і вийдемо на фокус-групу, то 10 миколаївців з 10 не будуть знати, що ці обговорення проводились, — наголосила Олена Кісельова.

Варто зауважити, що ряд громадських активістів заявили, що нічого не знали про підготовку та реалізацію даного документа і вперше про це чують. Про це деякі з них написали у відповіді до допису журналіста Олега Деренюги у Facebook.

Реакція миколаївської громадськості на запровадження Плану доброчесності міською радою. Скриншот коментарів з допису Олега Деренюги Реакція миколаївської громадськості на запровадження Плану доброчесності міською радою. Скриншот коментарів з допису Олега Деренюги Реакція миколаївської громадськості на запровадження Плану доброчесності міською радою. Скриншот коментарів з допису Олега Деренюги

Свої зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну адресу sov@mkrada.gov.ua.

Нагадаємо, що у червні 2024 року у Миколаєві створили робочу групу з розробки Плану доброчесності Миколаївської міської ради, яка займатиметься виявленням та мінімізацією корупційних ризиків у роботі місцевої влади.

Раніше у коментарі «МикВісті» під Конференції з відновлення України у Римі міський голова Олександр Сєнкевич розповів, що у боротьбі з корупцією в місті вважає головним не кадрові, а системні зміни, які унеможливлюють зловживання посадовців.