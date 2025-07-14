Сєнкевич відповів як бореться з корупцією: не просто змінювати людей, а викоренити системно

Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич на Конференції з відновлення України 2025 у Римі. Фото: «МикВісті»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич розповів, що у боротьбі з корупцією в місті вважає головним не кадрові, а системні зміни, які унеможливлюють зловживання посадовців.

Про це він сказав у коментарі кореспондентці «МикВісті» під Конференції з відновлення України у Римі, коментуючи корупційний скандал на комунальному підприємстві ГДМБ (Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва).

Зокрема місто співпрацює з міжнародними аудиторами — Deloitte, PricewaterhouseCoopers та Ernst & Young — для впровадження антикорупційних інструментів на великих комунальних підприємствах. У подальшому ці практики планують застосовувати й на менших підприємствах.

— Корупція у першу чергу не повинна мати системний характер. Тобто ми повинні прибрати всі можливості, щоб люди, які бажали заробити легких грошей, не мали їх. Сьогодні ми проводимо такі системні дії на великих підприємствах за участі організацій Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young. Надалі ми плануємо впроваджувати ці практики і на менші підприємства. А також впроваджувати нові антикорупційні практики, внутрішній аудит, контроль закупівель, щоб унеможливити ці дії для будь-кого, хто має таке бажання, — каже Олександр Сєнкевич.

Мер також додав, що Миколаїв посів 5 місце в рейтингу прозорості міст України за версією Transparency International Ukraine і зазначив, що в наступному році Миколаїв планує увійти до трійки лідерів.

— При цьому, Миколаїв не може все відкривати, бо ми у зоні бойових дій. Будемо працювати, щоб вийти у першу трійку в наступному році. Наша задача все зробити максимально відкритим, прозорим, доступним, щоб журналісти, правоохоронні органи і небайдужі громадяни могли подивитись, а далі вже будемо відпрацьовувати із правоохоронцями ми стосовно тих подій, — додав мер.

За словами міського голови, про випадки, повʼязані із корупцією, знають і всі міжнародні партнери, які також тримають це на своєму контролі.

Корупція на закупівлі вуличного освітлення для Миколаєва

9 квітня стало відомо про те, що Сергію Бездольному, який працює на комунальному підприємству «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (далі ГДМБ) та бізнесмену з Львівщини Василю Процишину повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів. Йому інкримінують порушення, передбачене частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Сергій Бездольний окрім того, що працює на комунальному підприємстві, є братом директора Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитра Бездольного.

Гроші та документи, які були вилучені під час обшуків. Фото: Нацполіція Гроші та документи, які були вилучені під час обшуків. Фото: Нацполіція Гроші та документи, які були вилучені під час обшуків. Фото: Нацполіція

За версією правоохоронців, під час закупівлі 65 шаф керування вуличним освітленням на суму понад 5,3 мільйона гривень, бюджет Миколаєва недоотримав майже 600 тисяч гривень через так звані «відкати» — 13% від суми без ПДВ.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Дмитро Бездольний в коментарі «МикВісті» раніше заявив, що розглядає можливість залишити посаду на час слідчих дій через підозру, вручену його родичу. Зазначимо, що дружина директора Департаменту ЖКГ Миколаєва також працює на КП, де його брата підозрюють у корупції.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв співпрацю зі слідством у справі про корупцію на вуличному освітленні.

15 квітня Вітовський районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід підозрюваному у корупції комунальнику Сергію Бездольному у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі понад 4,9 мільйонів гривень. Як виявилось під час засідання, Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаєва у вересні 2024 року погодив тендер на придбання 65 шаф вуличного освітлення із завищеною ціною.

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А також суд ухвалив рішення про примусовий привід на судове засідання підозрюваного Василя Процишина. Однак на засідання 22 квітня Процишин не зʼявився. На суді стало відомо, що його місцезнаходження наразі невідомо, але державний кордон він не перетинав. Станом на кінець квітня підозрюваний бізнесмен Василь Процишин продовжував переховуватись від слідства.

«МикВісті» раніше повідомили про нові докази у справі — на відео з камер спостереження зафіксовано момент передачі коштів посадовцю КП «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (ГДМБ).

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Варто зазначити, що в рамках даного кримінального провадження миколаївські правоохоронці провели ряд обшуків на фірмах та підприємствах, пов’язаних із реалізацією тендерних схем КП.

Зокрема стало відомо, що обшуки пройшли в АТ «Миколаївобленерго» в рамках кримінального провадження щодо можливої розтрати бюджетних коштів, виділених на реконструкцію електромереж. А також на КП «Миколаївводоканал», де підозрюють можливі розтрати на укладанні енергосервісних договорів з обслуговування об’єктів водопостачання.