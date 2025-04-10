Директор ДЖКХ Миколаєва відповів, чи залишить посаду через підозру у корупції на КП: «Розглядаю... Можливо»

Дмитро Бездольний, директор ДЖКГ Миколаєва. Фото: «МикВісті»

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Дмитро Бездольний заявив, що розглядає можливість залишити посаду на час слідчих дій через підозру, вручену його родичу.

Про це він сказав під час розмови з кореспонденткою «МикВісті».

На запитання, чи планує він залишити посаду на тлі справи про можливе привласнення коштів посадовцем КП Сергієм Бездольним під час закупівлі обладнання для вуличного освітлення, він відповів:

— Стосовно залишення посади я розглядаю такий варіант, якщо прокуратура дасть якісь суттєве звинувачення, коли я ознайомлюсь, — це можливо, бо це і моя репутація теж. Будемо дивитись. Я теж тільки дізнався про це, — сказав Дмитро Бездольний.

Як відомо, посадовцю комунального підприємства Миколаєва та директору товариства повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів. За попередніми оцінками, збитки місцевого бюджету становлять близько 600 тисяч гривень.

Один з підозрюваних у корупції під час закупівлі обладнання для освітлення вулиць Миколаєва виявився родичем керівника Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

«МикВісті» звернулися за коментарем до директора Департаменту ЖКГ Дмитра Бездольного, де він це підтвердив.