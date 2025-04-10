Директор ДЖКХ Миколаєва відповів, чи залишить посаду через підозру у корупції на КП: «Розглядаю... Можливо»
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- Аліса Мелік-Адамян
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14:00, 10 квітня, 2025
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Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Дмитро Бездольний заявив, що розглядає можливість залишити посаду на час слідчих дій через підозру, вручену його родичу.
Про це він сказав під час розмови з кореспонденткою «МикВісті».
На запитання, чи планує він залишити посаду на тлі справи про можливе привласнення коштів посадовцем КП Сергієм Бездольним під час закупівлі обладнання для вуличного освітлення, він відповів:
— Стосовно залишення посади я розглядаю такий варіант, якщо прокуратура дасть якісь суттєве звинувачення, коли я ознайомлюсь, — це можливо, бо це і моя репутація теж. Будемо дивитись. Я теж тільки дізнався про це, — сказав Дмитро Бездольний.
Як відомо, посадовцю комунального підприємства Миколаєва та директору товариства повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів. За попередніми оцінками, збитки місцевого бюджету становлять близько 600 тисяч гривень.
Один з підозрюваних у корупції під час закупівлі обладнання для освітлення вулиць Миколаєва виявився родичем керівника Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
«МикВісті» звернулися за коментарем до директора Департаменту ЖКГ Дмитра Бездольного, де він це підтвердив.
Варто нагадати, що нещодавно на Соборній площі в Миколаєві, реконструкція якої п‘ять років тому обійшлася місту в понад 100 мільйонів гривень, з‘явились тріщини в гранітній плитці. Чи могли стати причиною дефектів на головній площі Миколаєва техногенні фактори, клімат чи порушення технології укладання, намагались з‘ясувати журналісти «МикВісті». У пресслужбі Департаменту кореспонденту видання відповіли, що через велику кількість нарад керівництво, «на жаль», не може надати коментар з цього приводу.
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