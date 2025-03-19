Гранітна плитка на Соборній площі за ₴104 млн потріскалася — у ДЖКХ висловили жаль, що немає часу пояснити причину

Потріскана ганітна плитка на Соборній площі. Місце біля фонтанів. Фото: «МикВісті»

На Соборній площі в Миколаєві, реконструкція якої п‘ять років тому обійшлася місту в понад 100 мільйонів гривень, з‘явились тріщини в гранітній плитці. Чи могли стати причиною дефектів на головній площі Миколаєва техногенні фактори, клімат чи порушення технології укладання, намагались з‘ясувати журналісти «МикВісті».

Як відомо, Соборна площа Миколаєва на сьогодні — відкрита територія перед будівлею міської ради, вкрита гранітною плиткою, в центрі якої знаходиться пішохідний фонтан. На початку березня користувачі соцмереж почали поширювати фото, на яких видно значні дефекти у покритті площі. Зокрема, на гранітних плитах є тріщини різної глибини та розміру, подекуди – сколи й навіть деформація окремих плит. Деякі елементи плитки просіли. На окремих ділянках видно розширені шви між плитами. Дощові водостоки на деяких ділянках не закріплені або зміщені та деформовані. Крім того, частина площі біля сходинок була нещодавно заасфальтована замість відновлення частини попереднього покриття. Також помітні тріщини на сусідніх плитах і бордюрах.

Варто зазначити, що у 2020 році вже фіксувалися випадки пошкодження гранітної плитки на площі після проведення новорічних свят. Тоді ДЖКГ повідомило, що причиною тріщин став заїзд автокрана, який встановлював новорічну ілюмінацію, на ділянку з плиткою меншої товщини, не призначеною для руху техніки. І пообіцяли замінити її за сприятливих погодних умов.

Аби дізнатися причини, які могли призвести до таких дефектів, ми 17 і 18 березня намагалися зв‘язатися з очільником Департамента житлово-комунального господарства Миколаєва Дмитром Бездольним. У пресслужбі Департамента кореспонденту «МикВісті» відповіли, що через велику кількість нарад керівництво, «на жаль», не може надати коментар з цього приводу.

Таким чином вже третій день питання залишається без відповіді через зайнятість посадовців, які відповідають за Соборну площу.

Нагадаємо, що Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва очолює Дмитро Бездольний, а його першим заступником є Ігор Набатов.

Дмитро Бездольний (по центру) та Ігор Набатов (праворуч), скриншот з брифінгу

У деяких місцях Соборної площі покриття нерівне, з помітними перепадами висоти. Фото: «МикВісті»

Сходи біля Соборної площі. Фото: «МикВісті»

Нерівності гранітної плитки на сходах біля Соборної площі. Фото: «МикВісті»

Помітне розшарування гранітної плитки на сходах до Соборної площі. Фото: «МикВісті»

Нерівні стики з асфальтом та сходами до Соборної площі. Фото: «МикВісті»

Нерівномірні шви між елементами покриття та просідання елементів кольорової підсвітки. Фото: «МикВісті»

Пошкоджена гранітна плитка на Соборній площі. Фото: «МикВісті»

Нерівний водосток, а також нерівні стики між гранітними плитами на Соборній площі. Фото: «МикВісті»

Тріщини на плиті люка для комунікацій. Фото: «МикВісті»

Нерівності гранітної плитки на сходах біля Соборної площі. Фото: «МикВісті»

Нерівний водосток на Соборній площі. Фото: «МикВісті»

Замість відновлення покриття гранітної плитки — вклали асфальт . Фото: «МикВісті»

Нерівний водосток на Соборній площі. Фото: «МикВісті»

Замість відновлення покриття гранітної плитки на сходах — вклали асфальт. Фото: «МикВісті»

Просідання та сколи елементів кольорової підсвітки. Фото: «МикВісті»

Нерівномірні шви між елементами покриття та просідання елементів кольорової підсвітки. Фото: «МикВісті»

Просідання та сколи на гранітній плитці. Фото: «МикВісті»

Просідання та сколи елементів кольорової підсвітки. Фото: «МикВісті»

Тріщини на гранітній плитці на Соборній площі. Фото: «МикВісті»

Пошкоджений елемент підсвітки на Соборній площі. Фото: «МикВісті»

Стан лавки на Соборній площі Фото: «МикВісті»

Соборна площа у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Історія реконструкції Соборної площі в Миколаєві

У травні 2019 року Департамент житлово-комунального господарства (ДЖКГ) Миколаївської міської ради уклав договір на реконструкцію Соборної площі з одеською фірмою «БВК «Пік-Буд». Сума договору становила 88,3 мільйона гривень, а роботи підрядник мав виконати до 9 вересня 2019 року.

Згідно з проєктом, планувалося оновлення центральної площі міста: демонтаж старого покриття, укладання нової гранітної плитки, встановлення сучасного освітлення, фонтанів і створення зони для відпочинку з лавками, урнами та зеленими насадженнями. Проте роботи затягнулися. Замість запланованого завершення у вересні 2019 року реконструкція кілька років. У влітку 2020 року екс-директор Департаменту ЖКГ Миколаївської міськради Сергій Коренєв заявив, що реконструкцію Соборної площі повністю завершать улітку, і вона обійдеться бюджету ще в 12 мільйонів гривень.

У 2021 році виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив виділення додаткових 7,5 мільйона гривень на завершення робіт з реконструкції, оскільки на той момент готовність об’єкта становила 84%. Загальна вартість робіт з реконструкції Соборної площі досягла 104 мільйона 988 тисяч 302 гривні.

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Слід заначити, що протягом 10 років зобов'язується усунути будь-які дефекти, що виникли після проведення реконструкції.

Станом на січень 2022 року Соборна площа в Миколаєві залишалася в статусі будівельного об’єкта, який не було введено в експлуатацію. На підставі звернення громадських активістів інспектори управління ДАБК провели позапланову перевірку на Соборній площі та притягнули ДЖКГ до відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 1 мільйон 800 тисяч гривень. У лютому 2021 року міська влада оскаржувала штраф за використання площі без офіційного введення в експлуатацію. Проте, Миколаївський окружний адміністративний суд 30 грудня 2021 року залишив позов без задоволення.

Крім того, що фонтани на Соборній площі не працюють з 2022 року. Раніше в КП «Миколаївські парки» повідомили, що причиною затоплення технічних приміщень фонтанів на площі Соборній стала серія сильних дощів з 22 по 25 листопада 2022 року. Через відсутність електроенергії під час масштабного блекауту, спричиненого збройною агресією РФ, дренажний насос не зміг відкачати воду, що і призвело до затоплення приміщень та пошкодження обладнання.

У 2024 році на капітальний ремонт електрощитів, що були пошкоджені через затоплення технічних приміщень фонтанів на Соборній площі у Миколаєві планували витратити 688 тисяч гривень.

У січні 2025 року департамент ЖКГ повідомив, що запуск фонтанів на головній площі міста ускладнюється через відсутність у місті профільних спеціалістів для налагодження програмного забезпечення аби запустити фонтани в роботу. Компанія «Імперія води», яка будувала фонтани на Соборній площі в Миколаєві, відповіла на заяву ДЖКГ і заявили про готовність провести ремонт і налагодити програмне забезпечення фонтану.