«Пропонували рішення ще рік тому»: компанія, яка будувала фонтани на Соборній в Миколаєві, готова надати спеціалістів для їхнього ремонту

Лариса Саєнко та мер Миколаєва Олександр Сєнкевич на відкритті фонтанів у 2019 році. Фото: Facebook

Компанія «Імперія води», яка будувала фонтани на Соборній площі в Миколаєві, відповіла на заяву департаменту житлово-комунального господарства щодо неможливості знайти спеціалістів, які б його полагодили. Там заявили про готовність провести ремонт і налагодити програмне забезпечення фонтану.

У коментарі «МикВісті» комерційна директорка підприємства Лариса Саєнко розповіла, у компанії є фахівці, які можуть відремонтувати фонтани на Соборній площі.

Нагадаємо, напередодні департамент ЖКГ повідомив, що запуск фонтанів на головній площі міста ускладнюється через відсутність у місті профільних спеціалістів для налагодження програмного забезпечення аби запустити фонтани в роботу.

Лариса Саєнко розповіла, що минулого року компанія зробила експертний висновок із детальними рекомендаціями щодо необхідних робіт та передала його департаменту ЖКГ.