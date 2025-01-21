«Пропонували рішення ще рік тому»: компанія, яка будувала фонтани на Соборній в Миколаєві, готова надати спеціалістів для їхнього ремонту
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- Аліна Квітко
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18:58, 21 січня, 2025
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Компанія «Імперія води», яка будувала фонтани на Соборній площі в Миколаєві, відповіла на заяву департаменту житлово-комунального господарства щодо неможливості знайти спеціалістів, які б його полагодили. Там заявили про готовність провести ремонт і налагодити програмне забезпечення фонтану.
У коментарі «МикВісті» комерційна директорка підприємства Лариса Саєнко розповіла, у компанії є фахівці, які можуть відремонтувати фонтани на Соборній площі.
Нагадаємо, напередодні департамент ЖКГ повідомив, що запуск фонтанів на головній площі міста ускладнюється через відсутність у місті профільних спеціалістів для налагодження програмного забезпечення аби запустити фонтани в роботу.
Лариса Саєнко розповіла, що минулого року компанія зробила експертний висновок із детальними рекомендаціями щодо необхідних робіт та передала його департаменту ЖКГ.
— Є певні проблеми з фонтаном на Соборній площі, адже обладнання вийшло з ладу з низки причин. Це наше обладнання, наш проєкт, тому саме ми змогли оцінити масштаби несправності. Початок війни ускладнює процес ремонту. Минулого року ми надали експертний висновок, що саме необхідно зробити, які деталі й обладнання потрібно придбати. Все вирішується, але цим потрібно займатися, – сказала Лариса Саєнко.
Згідно з висновком компанії, пошкодження виникли через затоплення технічного приміщення, яке обслуговує два фонтани на площі — «Арку» і пішохідний фонтан. Це приміщення є спільним для обох фонтанів. Вона підкреслила, що ремонт, порівняно з вартістю самих фонтанів, буде не таким дорогим, однак необхідні європейські деталі, які потребують налаштування та встановлення.
— Не пам’ятаю точної суми ремонту, але потрібно замінити певні деталі, оскільки було затоплено технічне приміщення, що спричинило деякі пошкодження. Порівняно з вартістю самих фонтанів сума ремонту невелика. Звісно, потрібні європейські деталі, які потрібно зібрати, налаштувати й встановити. Це робота інженерів і фахівців, але ремонт — цілком реальний, – сказала вона.
Лариса Саєнко також зазначила, що процес ремонту не є складним, але міська рада повинна закласти суму в бюджет, провести голосування та ухвалити рішення щодо того, хто саме виконає ремонт.
— Я думаю, не те що вони не хочуть (роботи ремонт фонтану — прим.), просто, мабуть, минулого року було не до цього. У 2024 році спочатку ухвалили рішення про те, що фонтан потрібно ремонтувати, поки все отримали, вже закінчилося літо. Наприкінці літа сенсу його ремонтувати вже не було. Просто все це робиться не так швидко. А зараз, на початку року, є можливість усе вирішити до літа. Наразі є список необхідних комплектуючих для ремонту. Все залежить від рішення міської влади: чи будуть вони цим займатися. Жодних складнощів немає — лише управлінські питання, які потребують відповідальних рішень, – зазначає вона.
Зараз компанія готова взяти на себе відновлення фонтану, якщо міська влада ухвалить відповідне рішення. Водночас Лариса Саєнко наголосила, що все залежить від того, чи буде у бюджеті закладена відповідна сума для ремонту.
— У місті немає профільного спеціаліста, тому слід залучити компанію, яка зможе виконати ремонтні роботи. Це можемо бути ми, а може та інша компанія. Для цього необхідно укласти договір із такою компанією, яка спеціалізується на обслуговуванні фонтанів. Наскільки я розумію, це питання вирішується на рівні міської влади, і, ймовірно, потрібен тендер, – резюмувала вона.
Слід зазначити, що фонтани на Соборній площі не працюють з 2022 року. Раніше в КП «Миколаївські парки» повідомили, що причиною затоплення технічних приміщень фонтанів на площі Соборній стала серія сильних дощів з 22 по 25 листопада 2022 року.
Через відсутність електроенергії під час масштабного блекауту, спричиненого збройною агресією РФ, дренажний насос не зміг відкачати воду, що і призвело до затоплення приміщень та пошкодження обладнання.
У 2024 році на капітальний ремонт електрощитів, що були пошкоджені внаслідок затоплення технічних приміщень фонтанів у 2022 році, на Соборній площі у Миколаєві планували витратити 688 тисяч гривень.
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