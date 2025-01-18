У Департаменті ЖКГ з бюджетом у ₴600 млн не змогли знайти спеціаліста для запуску фонтану на Соборній

Соборна площа з фонтаном у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Департамент ЖКГ Миколаєва не може знайти спеціалістів, які б налагодити програмне забезпечення фонтана на Соборній, щоб він почав працювати.

Про це під час брифінгу 17 січня заявив директор ДЖКГ Миколаївської міськради Дмитро Бездольний, пишуть «МикВісті».

Він розповів, що з фонтанів на Соборній після початку війни демонтували обладнання, яке пройшло профілактику і повністю справне. Проте, щоб фонтан запрацював, необхідно знайти фахового спеціаліста для налагодження програмного забезпечення.

«Там є обладнання, яке ще у 2022 році було демонтовано. Є проблематика із програмним забезпеченням, тому що фахівці, які його підтримували, оновлювали, зараз не в зоні доступу. Тому будемо дивитися по цьому сезону, якщо вдасться знайти нових фахівців, які налагодять, бо це доволі непросте програмне забезпечення, які зможуть його заново налагодити, тоді він запрацює. Тобто технічна комплектація в нього зараз повна. Проблема тільки в програмному забезпеченні, котра потрібно оновити і заново запустити», — наголосив він.

Дмитро Бездольний додав, що не впевнений, що вдасться знайти таких фахівців.

Нагадаємо, на капітальний ремонт електрощитів, що були пошкоджені внаслідок затоплення технічних приміщень фонтанів у 2022 році, на Соборній площі у Миколаєві планували витратити 688 тисяч гривень.