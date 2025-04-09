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Співробітника КП мерії Миколаєва підозрюють у «відкаті» на закупівлі вуличного освітлення

У Миколаєві  посадовцю комунального підприємства та директору товариства повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів. За попередніми оцінками, збитки місцевого бюджету становлять близько 600 тисяч гривень.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За версією слідства, у жовтні 2024 року двоє підозрюваних за попередньою змовою розробили схему розкрадання бюджетних коштів під виглядом закупівлі електрообладнання для вуличного освітлення.

Переможцем тендеру стало підконтрольне товариство, яке поставило продукцію на суму понад п’ять мільйонів гривень. Водночас, за домовленістю, постачальник мав передати частину коштів у вигляді так званого «відкату».

Гроші та документи, які були вилучені. Фото: НацполіціяГроші та документи, які були вилучені. Фото: Нацполіція
Гроші та документи, які були вилучені. Фото: НацполіціяГроші та документи, які були вилучені. Фото: Нацполіція
Гроші та документи, які були вилучені. Фото: НацполіціяГроші та документи, які були вилучені. Фото: Нацполіція

«У жовтні 2024 року проведено закупівлю електрообладнання для вуличного освітлення. Переможцем визначили підконтрольне товариство, яке поставило обладнання на суму понад 5 мільйонів гривень. У свою чергу, постачальник мав передати так званий «відкат»,  йдеться у повідомленні.

В той де час в Нацполіції повідомили, що обшуків провели на території Миколаївської, Київської, Харківської, Львівської та Тернопільських областей.

«Правоохоронці вилучили документацію з доказами злочинної діяльності у суб’єктів господарювання, що були залучені до злочинної схеми, техніку, транспортні засоби, понад 85 тисяч доларів США, більше 15 тисяч євро та майже 735 тисяч гривень», йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваних. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.

Нагадаємо, що Миколаївське комунальне підприємство ГДМБ (Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва) витратить 15,5 мільйонів гривень на ремонт та реставрацію будівель з гаражами.

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