Миколаївське комунальне підприємство віддасть ₴15,5 млн на ремонт адмінбудівель та гаражів

Укриття в одній з миколаївських шкіл. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

Миколаївське комунальне підприємство ГДМБ (Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва) витратить 15,5 мільйонів гривень на ремонт та реставрацію будівель з гаражами.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Згідно з тендерної документації мова йде про ремонт в адміністративно-побутовій будівлі та виробничій будівлі, де мають демонтувати старі віконні рами, двері, покриття підлог, і керамічної плитки. Замість них встановлять нові металопластикові. Також працівники мають утеплити стіни та пофарбувати їх. В адмінбудівлі мають замінити покрівлю. Також передбачені роботи з теплоізоляції підлоги та монтаж електроосвітлення та систем опалення, установка водостічних систем.

Крім того, відремонтувати мають гаражні бокси, які знаходяться поруч. Відповідно до технічного завдання, там мають демонтувати старі ворота, на підлозі укласти стяжку із швидкотверднучих сумішей та пошпаклювати і пофарбувати стіни.

Тендер на ремонт та реставрацію будівель з гаражами. Скриншот з ProZorro

Ціна закупівлі стартувала з 15 мільйонів 618 тисяч 276 гривень. Зазначимо, що закупівля відбувається за процедурою відкритих торгів з особливостями. Такі торги передбачають, що майже всі строки коротші, ніж були у відкритих торгах відповідно до закону «Про публічні закупівлі». Свою пропозицію подав лише один учасник — ТОВ «Ніковіта», запропонувавши виконати роботи за 15 мільйонів 583 тисяч 316 гривень. Його і обрали переможцем.

Тендер на ремонт та реставрацію будівель з гаражами. Скриншот з ProZorro

За даними YouControl, дане товариство з обмеженою відповідальністю зареєстроване у Миколаєві у 2010 році. Власниками якого є Тетяна та Віталій Ященко, а на підприємстві офіційно зареєстровано 6 робітників. Основним видом діяльності підприємства є монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

Наразі повідомлено про намір укласти договір з переможцем торгів.

Нагадаємо, що у 2025 році Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області планує завершити ремонт п’яти мостів, роботи на яких тривають. Ще сім мостів потребують ремонту протягом цього року.