На Миколаївщині у 2025 році завершать ремонт п’яти мостів, ще сім потребують відновлення

Відремонтований міст у Снігурівці. Скриншот з відео очільника Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухти в Telegram

У 2025 році Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області планує завершити ремонт п’яти мостів, роботи на яких тривають. Ще сім мостів потребують ремонту протягом цього року.

Про це під час брифінгу 23 січня повідомили начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області Олександр Антощук, пишуть «МикВісті».

Відновлені мости, які були зруйновані у 2022 році:

Міст через залізницю у Калинівці (Т-15-08 км 2+398) : зруйнований 2 березня 2022 року. Роботи завершено у квітні 2024 року, загальна вартість – 110,1 мільйонів гривень.





: зруйнований 2 березня 2022 року. Роботи завершено у квітні 2024 року, загальна вартість – 110,1 мільйонів гривень. Міст через Люблінське водосховище у Широкому (Т-15-08 км 36+483) : зруйнований 9 листопада 2022 року. Роботи завершено у червні 2024 року, вартість – 86,7 мільйонів гривень.





: зруйнований 9 листопада 2022 року. Роботи завершено у червні 2024 року, вартість – 86,7 мільйонів гривень. Міст через річку Гнилий Єланець у Троїцькому (Н-24 км 184+089) : зруйнований 2 березня 2022 року. Повністю відновлений у жовтні 2024 року, вартість – 550,8 мільйонів гривень.





: зруйнований 2 березня 2022 року. Повністю відновлений у жовтні 2024 року, вартість – 550,8 мільйонів гривень. Міст через Інгулецький канал у Снігурівці (Р-81 км 103+696) : зруйнований 9 листопада 2022 року. Завершено у жовтні 2024 року, вартість – 385,5 мільйонів гривень.





: зруйнований 9 листопада 2022 року. Завершено у жовтні 2024 року, вартість – 385,5 мільйонів гривень. Міст через річку Мертвовод у Вознесенську (Н-24 км 141+911) : зруйнований 2 березня 2022 року. Введення в експлуатацію заплановано на січень 2025 року, загальна вартість – 378 мільйонів гривень.





: зруйнований 2 березня 2022 року. Введення в експлуатацію заплановано на січень 2025 року, загальна вартість – 378 мільйонів гривень. Міст через річку Висунь у Березнегуватому (Р-81 км 60+591): зруйнований 12 вересня 2022 року. Роботи завершуються у січні 2025 року, вартість – 87,5 мільйонів гривень.

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Крім того, на Миколаївщині завершили відновлення п’яти аварійних мостів, які почали ремонтувати у 2021 році.

Р-55 км 115 + 405 (місто Веселиново) — міст через струмок. Ремонтні роботи були розпочаті ще у 2021 році, але основні роботи відновлено в травні 2023 року. Вже у квітні 2024 року рух було відкрито, а в травні завершено всі роботи. Загальна вартість проєкт склала 62,23 мільйона гривень.





— міст через струмок. Ремонтні роботи були розпочаті ще у 2021 році, але основні роботи відновлено в травні 2023 року. Вже у квітні 2024 року рух було відкрито, а в травні завершено всі роботи. Загальна вартість проєкт склала 62,23 мільйона гривень. Н-24 км 147 + 827 (село Ракове) — міст через притоку річки Південний Буг. Роботи розпочалися в 2021 році, а в червні 2023 року було відновлено ремонт. У грудні 2023 року відкрито рух, а вже в липні 2024 року завершили всі роботи. Фактична вартість проєкт склала 99,3 мільйона гривень.





— міст через притоку річки Південний Буг. Роботи розпочалися в 2021 році, а в червні 2023 року було відновлено ремонт. У грудні 2023 року відкрито рух, а вже в липні 2024 року завершили всі роботи. Фактична вартість проєкт склала 99,3 мільйона гривень. Т-15-13 км 12 + 758 (село Кам’янка) — міст через струмок. Ремонт був відновлений в липні 2023 року, а у квітні 2024 відкрито рух. Роботи були завершені в травні 2024. Фактична вартість робіт — 15,4 мільйона гривень.





— міст через струмок. Ремонт був відновлений в липні 2023 року, а у квітні 2024 відкрито рух. Роботи були завершені в травні 2024. Фактична вартість робіт — 15,4 мільйона гривень. Т-15-15 км 10 + 253 (село Тузли) — міст через струмок. Роботи відновлені в червні 2024 року, відкриття руху відбулося в липні 2024 року, а роботи закінчили у жовтені 2024 року. Вартість робіт склала 7,7 мільйона гривень.





— міст через струмок. Роботи відновлені в червні 2024 року, відкриття руху відбулося в липні 2024 року, а роботи закінчили у жовтені 2024 року. Вартість робіт склала 7,7 мільйона гривень. М-14 км 126 + 116 (Миколаїв) — транспортна розв’язка на перехресті М-14 і Т-15-06. Роботи розпочаті у 2021 році, а в серпні 2023 року були відновлені. Відкриття руху відбулося в вересні 2023 року. Повне введення в експлуатацію заплановане на січень 2025 року. Вартість робіт склала 501,3 мільйона гривень.

Загальна вартість ремонтних робіт лише за 2023–2024 роки склала 1 мільярд 253 мільйони 600 тисяч гривень.

Також у 2025 році продовжується ремонт таких мостів:

Р-55 км 144 + 360 (село Нововолодимирівка) — міст через струмок, зруйнований за період експлуатації. Роботи розпочато у червні 2024 року, планується завершити в червні 2025 року. У 2024 році профінансовано 7,6 мільйона гривень.





— міст через струмок, зруйнований за період експлуатації. Роботи розпочато у червні 2024 року, планується завершити в червні 2025 року. У 2024 році профінансовано 7,6 мільйона гривень. Р-55 км 174 + 647 (село Возсіяцьке) — міст через річку Громоклія перебуває в аварійному стані з обмеженням ваги транспорту. Ремонт розпочався в січні 2024 року, а основні роботи завершили у грудні 2024 року. За умови фінансування на березень 2025 року заплановане відкриття руху. Загалом у 2024 році профінансовано – 88,1 мільйона гривень.





— міст через річку Громоклія перебуває в аварійному стані з обмеженням ваги транспорту. Ремонт розпочався в січні 2024 року, а основні роботи завершили у грудні 2024 року. За умови фінансування на березень 2025 року заплановане відкриття руху. Загалом у 2024 році профінансовано – 88,1 мільйона гривень. Р-55 км 182 + 884 (село Новомиколаївка) — міст через струмок, який також потребує ремонту через обмеження по вазі. Основні роботи завершаться в грудні 2024 року, з планом відкриття руху в березні 2025 року. У 2024 році профінансовано – 69,4 мільйона гривень.





— міст через струмок, який також потребує ремонту через обмеження по вазі. Основні роботи завершаться в грудні 2024 року, з планом відкриття руху в березні 2025 року. У 2024 році профінансовано – 69,4 мільйона гривень. Р-55 км 194 + 575 (село Софіївка) — міст через річку Інгул. Роботи почалися у січні 2024 року, завершення ремонтних робіт очікується в червні 2025 року, при умові фінансування. 143 мільйонів гривень виділено у 2024 році.





— міст через річку Інгул. Роботи почалися у січні 2024 року, завершення ремонтних робіт очікується в червні 2025 року, при умові фінансування. 143 мільйонів гривень виділено у 2024 році. Варварівський міст (Миколаїв) — значні пошкодження мосту через влучання ворожих ракет. У 2024 році проведено обстеження і аварійні роботи на цьому об’єкті. У 2024 році профінансовано — 44 мільйонів гривень.