Зважування вантажівок у русі: на під’їзді Миколаєва запрацює WIM-комплекс

Система зважування у русі WIM (Weigh-in-Motion) на вʼїзді до Миколаєва. Фото:Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області

На під’їзді до Миколаєва з 27 січня розпочне роботу комплекс зважування в русі (WIM). Він автоматично контролюватиме вагу вантажівок, які їдуть дорогою, без зупинки транспорту.

Про це під час брифінгу, 23 січня, розповів начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області Олександр Антощук, пишуть «МикВісті».

Комплекс розташований на 126 + 562 км автодороги М-14, що веде до Одеси. Його встановили ще в серпні 2024 року, а наразі завершено всі роботи з перевірки та сертифікації.

— У понеділок комісія виїжджає на місце, і ми плануємо офіційно ввести його в експлуатацію 27 січня. Ми отримали всі необхідні сертифікати, що дозволяють використовувати комплекс для отримання офіційних показників перевантаження транспорту, який їде цією дорогою, — розповів Олександр Антощук.

Комплекс охоплює майже 100% вантажного трафіку в напрямку портів Одеської області. Система зважування працюватиме на шести смугах руху, забезпечуючи швидкий і точний контроль.

Генпідрядником проєкту виступило ТОВ «ЄДБК», а обладнання було надано норвезькою компанією Q-FREE HI-TRAC TMU4 WIM. Загальна вартість проєкту склала 48,4 мільйона гривень.

Що таке WIM?

WIM (Weigh-In-Motion) — це високотехнологічна система, яка дозволяє здійснювати цілодобовий моніторинг руху вантажівок в реальному часі. Спеціальні датчики збирають інформацію про загальну вагу транспорту, навантаження на кожну вісь, кількість осей, габаритні розміри та номерні знаки. У разі порушення габаритно-вагових норм система автоматично передає дані до Державної служби України з безпеки на транспорті, що дає змогу оперативно штрафувати порушників.

Окрім цього, на цій же ділянці дороги завершено ремонтні роботи транспортної розв’язки на перехресті М-14 і Т-15-06, які розпочали ще у 2021 році.

Роботи з ремонту транспортної розв’язки тривали кілька років і включали відновлення мосту довжиною 89,6 метрів, а також ремонту ділянки дороги довжиною 3,1 кілометри. У серпні 2023 року було відновлено роботи, а у вересні того ж року відкрито рух по цій ділянці дороги.

Нагадаємо, що Служба відновлення Миколаївщини з 2024 по 2027 витратить 722 мільйони гривень на експлуатаційне утримання доріг.