Серед підозрюваних у корупції на вуличному освітленні Миколаєва — родич директора Департаменту ЖКГ

Один з підозрюваних у корупції під час закупівлі обладнання для освітлення вулиць Миколаєва виявився родичем керівника Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Джерела у правоохоронних органах повідомили журналісту «МикВісті», що за підсумками слідчих дій та врахуванням матеріалів, зібраних правоохоронцями, вчора у Миколаєві та в одному з сіл Львівської області була оголошена підозра начальнику відділу Комунального підприємства «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (ГДМБ) — Сергію Бездольному.

Другим підозрюваним виявився Василь Процишин, директор ТЗОВ «Науково-промислова компанія Східно Європейський Енергетичний Союз».

14 жовтня 2024 року ця компанія підписала угоду з директором КП «ГДМБ» Олександром Урсоловим на постачання у Миколаїв 65 шаф керування вуличним освітленням за 5 мільйонів 395 тисяч гривень. Пресслужба миколаївської поліції розкрила, що сума так званого «відкату» становила 595 тисяч гривень. Це приблизно 13%, якщо не враховувати сплачений ПДВ з суми контракту.

«МикВісті» звернулися за коментарем до директора Департаменту ЖКГ Дмитра Бездольного, де він підтвердив, що підозрюваний дійсно є його родичем.

Директор ДЖКГ Миколаєва Дмитро Бездольний. Фото: «МикВісті»

— Так, він є моїм родичем. По-перше, підозра не є визнання (провини, — прим.). В нашій державі журналісти це теж мають враховувати, бо дуже часто в нас люблять підносити як факт чи ще щось. (На це комунальне підприємство, - прим.) ми прямо не впливаємо. Ми контролюємо, але ж не керуємо безпосередньо. Не можна сказати, що вони у нас у підпорядкуванні, якщо ви про це, — сказав Дмитро Бездольний.

Ми також спитали посадовця, як такі викриття правоохоронців у комунальній сфері вплинуть на міжнародну підтримку Миколаєва.

— Я не можу відповідати за партнерів, але в будь-якому разі такі скандали, як то кажуть, гарно ніяк не впливають, тому їх потрібно якомога менше. Враховуючи позицію міста, напрямок міста, то, звісно, нічого гарного в цьому не вбачаю, — сказав Дмитро Бездольний.

Зазначимл, що посадовцю комунального підприємства Миколаєва та директору товариства повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів. За попередніми оцінками, збитки місцевого бюджету становлять близько 600 тисяч гривень.

Гроші вилучені правоохоронцями. Фото: Нацполіція Гроші вилучені правоохоронцями. Фото: Нацполіція

Варто нагадати, що нещодавно на Соборній площі в Миколаєві, реконструкція якої п‘ять років тому обійшлася місту в понад 100 мільйонів гривень, з‘явились тріщини в гранітній плитці. Чи могли стати причиною дефектів на головній площі Миколаєва техногенні фактори, клімат чи порушення технології укладання, намагались з‘ясувати журналісти «МикВісті». У пресслужбі Департаменту кореспонденту видання відповіли, що через велику кількість нарад керівництво, «на жаль», не може надати коментар з цього приводу.