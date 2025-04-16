Бізнесмена з Львівщини, який фігурує у справі про корупцію у ЖКГ, примусово доставлять в суд Миколаєва

Справу слухає Вітовський районний суд. Фото: «МикВісті»

Вітовський районний суд Миколаєва ухвалив рішення про примусовий привід на судове засідання підозрюваного у привласненні бюджетних коштів підприємця Василя Процишина.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Як відомо, Василь Процишин проживає у місті Дрогобич на Львівщині. 8 квітня під час проведення обшуків за місцем проживання він перешкоджав правоохоронцям і три години не відчиняв їм двері.

На засідання, що пройшло вчора 15 квітня підприємець не зʼявився. Сторона обвинувачення попросила суд відкласти розгляд справи та подала клопотання про примусовий привід.

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— Було прийнято рішення про залучення співробітників ДСНС, які деблокували близько 10-ї ранку двері та потрапили до квартири, де він і був (мова йде про обшуки 8 квітня, — прим.). Після того, як він отримав повідомлення про підозру та клопотання про застосування запобіжного заходу, він повідомив слідчому, що він нікуди з'являтися не буде і взагалі не вважає, що ця підозра є належною. Я вважаю, що наразі є всі підстави для того, щоб застосувати примусовий привід до даного підозрюваного, — сказав прокурор Володимир Кузнецов.

Суддя Сергій Глубоченко клопотання прокуратури задовольнив, тобто підприємець має прибути на наступне судове засідання, де суд обиратиме Василю Процишину запобіжний захід.

Як відомо, Вітовський районний суд Миколаєва 15 квітня обрав запобіжний захід підозрюваному у корупції комунальнику Сергію Бездольному у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі понад 4,9 мільйонів гривень.

9 квітня стало відомо про те, що Сергію Бездольному, який працює на комунальному підприємству «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (далі ГДМБ) та бізнесмену з Львівщини Василю Процишину повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів. Йому інкримінують порушення, передбачене частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Сергій Бездольний окрім того, що працює на комунальному підприємстві, є братом директора Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитра Бездольного.

Гроші та документи, які були вилучені. Фото: Нацполіція Гроші та документи, які були вилучені. Фото: Нацполіція Гроші та документи, які були вилучені. Фото: Нацполіція

За версією правоохоронців, під час закупівлі 65 шаф керування вуличним освітленням на суму понад 5,3 мільйона гривень, бюджет Миколаєва недоотримав майже 600 тисяч гривень через так звані «відкати» — 13% від суми без ПДВ.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Дмитро Бездольний в коментарі «МикВісті» раніше заявив, що розглядає можливість залишити посаду на час слідчих дій через підозру, вручену його родичу. Зазначимо, що дружина директора Департаменту ЖКГ Миколаєва також працює на КП, де його брата підозрюють у корупції.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв співпрацю зі слідством у справі про корупцію на вуличному освітленні.