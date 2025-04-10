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Дружина директора Департаменту ЖКГ Миколаєва також працює на КП, де його брата підозрюють у корупції

Директор департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний та вмце-мер Сергій КоренєвДиректор департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний та вмце-мер Сергій Коренєв

У комунальному підприємстві «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (далі ГДМБ) окрім підозрюваного у корупції брата директора Департаменту ЖКГ Миколаєва працює також дружина посадовця — Олена Шапірко.

Про це свідчать дані декларації Дмитра Бездольного за 2024 рік, оприлюднені в Єдиному державному реєстрі декларацій НАЗК, звернули увагу «МикВісті».

Хоча Дмитро Бездольний офіційно не укладав шлюб з Оленою Шапірко, вона внесена у розділ «Члени сім’ї» в декларації. Посадовець вказав, що вони проживають разом та мають спільний побут.

Також у 2024 році Олена Шапірко придбала новий електромобіль — Nissan Ariya 2024 року — вартістю 1,1 мільйона гривень. Цим авто, згідно з інформацією журналістів, користується й сам Дмитро Бездольний.

Працюючи на КП «ГДМБ» співмешканка директора Департаменту ЖКГ отримала у 2024 році зарплату у 302 тисячі 953 гривні.

Електромобіль Nissan Ariya 2024 року. Фото: МикВістіЕлектромобіль Nissan Ariya 2024 року. Фото: МикВісті

Як відомо, посадовцю комунального підприємства Миколаєва та бізнесмену з Львівщини повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів. Один з підозрюваних у корупції під час закупівлі обладнання для освітлення вулиць Миколаєва виявився братом керівника Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Нагадаємо, що версією правоохоронців, під час закупівлі 65 шаф керування вуличним освітленням на суму понад 5,3 мільйона гривень, бюджет Миколаєва недоотримав майже 600 тисяч гривень через так звані «відкати» — 13% від суми без ПДВ. Слідство вже оголосило підозру Сергію Бездольному разом із директором компанії Василем Процишиним.

Крім того, директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Дмитро Бездольний заявив, що розглядає можливість залишити посаду на час слідчих дій через підозру, вручену його родичу. 

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