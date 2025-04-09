«Це удар по довірі людей», — мер Миколаєва пообіцяв співпрацю зі слідством у справі про корупцію на вуличному освітленні
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- Аліса Мелік-Адамян
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20:45, 09 квітня, 2025
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Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич прокоментував інформацію про підозру начальнику відділу КП «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (ГДМБ) у справі про можливе заволодіння коштами під час закупівлі обладнання для вуличного освітлення.
У дописі у своєму телеграм-каналі мер зазначив, що на час розслідування працівників, до яких є питання у правоохоронців, відсторонять.
Олександр Сєнкевич зокрема зауважив, що місто повністю співпрацює зі слідством і надасть усі необхідні матеріали.
— Наразі це лише підозра. Остаточне рішення може ухвалити тільки суд. Але навіть сама поява таких історій — це удар по довірі людей і всій нашій роботі. Якщо винні будуть — вони будуть покарані за законом, — заявив міський голова.
Мер нагадав, що міська влада вже кілька років впроваджує нові стандарти прозорості, зокрема у співпраці з Антикорупційною ініціативою ЄС. І крім зміни підходів до закупівель, місто посилює моніторинг цін та реформує роботу інших комунальних підприємств.
Як відомо, посадовцю комунального підприємства Миколаєва та директору товариства повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів. За попередніми оцінками, збитки місцевого бюджету становлять близько 600 тисяч гривень.
Один з підозрюваних у корупції під час закупівлі обладнання для освітлення вулиць Миколаєва виявився родичем керівника Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
«МикВісті» звернулися за коментарем до директора Департаменту ЖКГ Дмитра Бездольного, де він підтвердив, що підозрюваний дійсно є його родичем.
Варто нагадати, що нещодавно на Соборній площі в Миколаєві, реконструкція якої п‘ять років тому обійшлася місту в понад 100 мільйонів гривень, з‘явились тріщини в гранітній плитці. Чи могли стати причиною дефектів на головній площі Миколаєва техногенні фактори, клімат чи порушення технології укладання, намагались з‘ясувати журналісти «МикВісті». У пресслужбі Департаменту кореспонденту видання відповіли, що через велику кількість нарад керівництво, «на жаль», не може надати коментар з цього приводу.
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