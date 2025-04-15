Суд Миколаєва взяв під арешт підозрюваного у корупції брата директора Департамента ЖКГ із заставою у майже ₴5 млн

Сергія Бездольного відправили в СІЗО під заставу майже в 5 мільйонів гривень, фото МикВісті з зали суду

Жовтневий районний суд Миколаєва у вівторок, 15 квітня, обрав запобіжний захід підозрюваному у корупції комунальнику Сергію Бездольному з можливістю внесення застави у розмірі понад 4,9 мільйонів гривень.

Про це із зали судового засідання повідомляє кореспондентка «МикВісті».

На початку засідання представники Сергія Бездольного подали клопотання про розгляд справи у закритому режимі. Свою позицію адвокат Володимир Руденко аргументував тим, що під час засідання будуть озвучені особисті дані самого підозрюваного та членів його родини.

Але суд це клопотання відхилив і продовжив розгляд справи у присутності кореспондентів.

Реклама

Прокурор Миколаївської обласної прокуратури Володимир Кузнецов просив суд про арешт Бездольного з можливістю вийти під заставу у понад 10 мільйонів гривень.

В свою чергу, сам Бездольний на суді заявив, що не живе наразі разом із своєю дружиною, і має на утриманні неповнолітню дитину, наголошуючи на проханні відправити його під домашній арешт. Він, зокрема зауважив, що з 10 квітня відсторонений від посади на комунальному підприємству, а тому не має впливу на фігурантів кримінального провадження.

Адвокат Володимир Руденко додав, що його підзахисний особисто подав заяву на звільнення з займаної посади.

Однак суддя ухвалив рішення про арешт Сергія Бездольного на 60 діб. Він перебуватиме в миколаївському СІЗО до 14 червня 2025 року і може вийти під заставу у сумі 4 мільйони 996 тисяч 200 гривень.

Гроші та документи, які були вилучені. Фото: Нацполіція Гроші та документи, які були вилучені. Фото: Нацполіція Гроші та документи, які були вилучені. Фото: Нацполіція

9 квітня стало відомо про те, що Сергію Бездольному, який працює на комунальному підприємству «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (далі ГДМБ) та бізнесмену з Львівщини Василю Процишину повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів. Йому інкримінують порушення, передбачене частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Сергій Бездольний окрім того, що працює на комунальному підприємстві, є братом директора Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитра Бездольного.

За версією правоохоронців, під час закупівлі 65 шаф керування вуличним освітленням на суму понад 5,3 мільйона гривень, бюджет Миколаєва недоотримав майже 600 тисяч гривень через так звані «відкати» — 13% від суми без ПДВ.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Дмитро Бездольний в коментарі «МикВісті» раніше заявив, що розглядає можливість залишити посаду на час слідчих дій через підозру, вручену його родичу. Зазначимо, що дружина директора Департаменту ЖКГ Миколаєва також працює на КП, де його брата підозрюють у корупції.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв співпрацю зі слідством у справі про корупцію на вуличному освітленні.