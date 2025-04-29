Фігурант корупційної справи у ЖКГ Миколаєва Процишин продовжує переховуватись від слідства, — прокуратура

Справу слухає Вітовський районний суд. Фото: «МикВісті»

Підозрюваний у справі про корупцію на закупівлі вуличного освітлення для Миколаєва бізнесмен Василь Процишин, продовжує переховуватись від слідства.

Як зʼясували «МикВісті», на заплановане судове засідання у понеділок, 28 квітня, забезпечити його примусовий привід не вдалось.

Прокурор Володимир Кузнєцов у розмові повідомив, що розгляд справи відкладено на 2 травня.

— Засідання відкладено. Привід не виконано. Але сьогодні (28 квітня, — прим.) повторного клопотання про примусовий привід не подавали, — сказав Володимир Кузнєцов.

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Як відомо, 15 квітня сторона обвинувачення подала клопотання про примусовий привід Процишина, який проживає у місті Дрогобич на Львівщині.

Однак на засідання 22 квітня Процишин не зʼявився. На суді стало відомо, що його місцезнаходження наразі невідомо, але державний кордон він не перетинав.

Корупція на закупівлі вуличного освітлення для Миколаєва

9 квітня стало відомо про те, що Сергію Бездольному, який працює на комунальному підприємству «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (далі ГДМБ) та бізнесмену з Львівщини Василю Процишину повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів. Йому інкримінують порушення, передбачене частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Сергій Бездольний окрім того, що працює на комунальному підприємстві, є братом директора Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитра Бездольного.

За версією правоохоронців, під час закупівлі 65 шаф керування вуличним освітленням на суму понад 5,3 мільйона гривень, бюджет Миколаєва недоотримав майже 600 тисяч гривень через так звані «відкати» — 13% від суми без ПДВ.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Дмитро Бездольний в коментарі «МикВісті» раніше заявив, що розглядає можливість залишити посаду на час слідчих дій через підозру, вручену його родичу. Зазначимо, що дружина директора Департаменту ЖКГ Миколаєва також працює на КП, де його брата підозрюють у корупції.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв співпрацю зі слідством у справі про корупцію на вуличному освітленні.

15 квітня Вітовський районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід підозрюваному у корупції комунальнику Сергію Бездольному у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі понад 4,9 мільйонів гривень. Як виявилось під час засідання, Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаєва у вересні 2024 року погодив тендер на придбання 65 шаф вуличного освытлення із завищеною ціною.

А також суд ухвалив рішення про примусовий привід на судове засідання підозрюваного Василя Процишина.

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