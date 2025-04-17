«У Новий рік усі мають бути задоволені». На суді у справі Бездольного заслухали діалоги комунальника з львівським бізнесменом

Справу слухає Вітовський районний суд. Фото: «МикВісті»

Пʼятнадцятого квітня Вітовський районний суд Миколаївської області розпочав розгляд справи підозрюваних у корупції — посадовця комунального підприємства «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (ГДМБ) Сергія Бездольного та бізнесмена з Львівщини Василя Процишина. Обом інкримінують розтрату бюджетних коштів на закупівлі вуличного освітлення для Миколаєва, придбаного у 2024 році. Вартість закупленої техніки — 5 мільйонів 395 тисяч гривень, а сума «відкату», як стверджує слідство, склала 595 тисяч.

Деталі розповідає кореспондентка «МикВісті».

На початку судового засідання сторона захисту, адвокат Володимир Руденко, просив суддю закрити процес, адже під час розгляду будуть розкриті особисті дані Сергія Бездольного та його родини. Прокурор Миколаївської обласної прокуратури Володимир Кузнецов не заперечив і лишив це на розсуд суду.

Для прийняття рішення суддя Сергій Глубоченко видалився до дорадчої кімнати, а за пʼятнадцять хвилин озвучив: у закритому режимі захисту Бездольного відмовити. Далі суд перейшов до вивчення письмових доказів у справі.

Антикорупційний департамент не спрацював й усе погодив

Співпрацю з власником ТОВ НПК «Східно-Європейський енергетичний союз» Василем Процишиним Бездольний почав у квітні 2024 року, запропонувавши участь в подальшому тендері. Вартість однієї шафи вуличного освітлення складала 90 тисяч гривень. Загальну суму Сергій Бездольний погодив як граничну вартість закупівлі з антикорупційним департаментом Миколаївської міськради.

З серпня по вересень фахівці ГДМБ підготували документацію для оприлюднення тендеру на Prozorro.

Адвокат Володимир Руденко та його підзахисний Сергій Бездольний. Фото: «МикВісті»

Розмова Бездольного із Процишиним 5 вересня 2024 року, коли він надіслав підприємцю тендерну документацію:

— Хорошо, сбрось на мою почту, что я должен посмотреть?, — питає Процишин. — Еще раз посмотреть всю техничку, все ли подпадает под ваш размер и характеристики по документам, которые вы должны предоставить. Какой-то сертификат, чтобы все у вас могло предоставить, чтобы потом не было…, — відповідає Бездольний.

Далі Бездольний повідомляє Процишину, що підготував пакет документів пропозиції учасника і його потрібно завантажити на Prozorro:

— Я скину потом готовый пакет документов, мы еще раз все проверим. Вам только надо будет уже ваши подписи и все вот это прикрепить к банковской гарантии, — пише Бездольний.

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Процишин у свою чергу каже, що він єдиний, хто може поставити ці шафи з відповідними розмірами.

— Просто понимаете я купил специальный бус для перевозки вот этого всего дела. Потому что таких размеров ни у кого нет. Я специально сделал только на эти шкафы, — пише підприємець.

Компанія Процишина подалась на тендер 24 вересня з ціною 5 мільйонів 590 тисяч гривень. Слідство стверджує, що за вказівкою Сергія Бездольного підприємець знизив вартість до 5 мільйонів 395 тисяч гривень, однак і ця пропозиція була на 513 тисяч гривень більше, ніж пропозиція іншого учасника ТОВ «Електропоставка комплекс» з ціною у 4 мільйони 888 тисяч гривень.

Участь останньої у тендері відхилили, про що Бездольний далі повідомив Процишину.

— Сам факт: мы их отклоняем и все, будем двигаться дальше. Мы техничку согласовали. Отклоняем и все, — пише Бездольний.

Сторона обвинувачення слідчий та прокурор Володимир Кузнецов. Фото: «МикВісті»

Гроші під ялиночку: «Щоб усі були задоволені»

5 грудня 2024 року між Бездольним та Процишиним відбувся наступний діалог:

— Ну, я по расчетам внутренним нашим, думаю рассчитаюсь, когда вы за третью партию заплатите. — Угу, хорошо, Василий Богданович.

19 грудня під час розмови із дружиною Процишина, яка є співвласницею компанії, вона каже про неправильну реєстрацію накладних і просить зменшити суму.

— Буде штраф (нецензурна лексика, — прим.). От на суму штрафа менше їм даш. Все. Пішли вони (нецензурна лексика, — прим.), — сказала Процишина.

А вже 20 грудня у розмові із невстановленою слідством особою Процишин обговорював можливість вивести гроші у готівку, щоб подякувати людям з Миколаєва.

— Мне нужно тут ребятам поблагодарить. Но это в Николаеве. Одесса, Николаев — недалеко. Мои все в Киеве и Львове, понимаешь? Обналичники. Ну ты не понял, деньги-то мне надо в Николаеве, надо немного, мне миллион гривен, — каже Процишин.

Сергій Бездольний отримав кошти від бізнесмена приблизно у кінці грудня 2024 року, як стверджує прокуратура. Фото: «МикВісті»

Яким чином Бездольний отримав «відкат» у розмірі 595 тисяч гривень, слідство не зафіксувало, але, як випливає з розмов, це відбулося під Новий рік.

28 грудня:

— Я могу привезти все шкафы, деньги на новогодние, ну, все короче, что надо. В понедельник доплачу. Полностью закрою с вами это дело, — каже Процишин.

29 грудня:

— Я везу за те деньги, что вы рассчитались. Ты понял, вот все везу. Я буду в 9 часов, еще не так все просто, есть лимиты. Мне еще в ПриватБанке нужно будет… Ну, я же должен на Новый год, все должны быть задоволені, — каже Процишин.

30 грудня вже Бездольний пише Процишину, питаючи, де він.

— Василий Богданович, доброе утро! Что вы там, в Николаеве? Вы тогда прямиком к нам? — Да, прямиком через банк.

Підозрюваний у корупції Сергій Бездольний. Фото: «МикВісті»

Правоохоронці затримали Сергія Бездольного 8 квітня, коли він був у відрядженні на Полтавщині. Під час огляду його телефону виявили, що у месенджерах Telegram та Viber були вже відсутні листування з фігурантами кримінального провадження.

За словами прокурора Володимир Кузнецова, це можна пояснити тим, що Сергій Бездольний дізнався про обшуки на комунальному підприємстві раніше, ніж його затримали, а тому мав час, щоб видалити певну інформацію. Прокурор водночас додав, що технічні спеціалісти працюють над відновленням діалогів та інших даних телефону.

Хоча під час вивчення пристрою слідчі вивчили історію калькулятора Бездольного. Виявилося, що у 2024 році та у лютому 2025 року він вводив наступну комбінацію цифр: 539 500 ÷ 4 і отримав значення 134 875.

Що це за комбінація, наразі не відомо, однак у слідства є підстави вважати, що це 10% «відкату» від суми договору.

Це лише початок

Слідство стверджує, що дане кримінальне правопорушення було скоєне у змові групою осіб. Крім того, в рамках даного провадження наразі перевіряється ймовірна причетність Сергія Бездольного в інших правопорушеннях.

Зокрема, як каже прокурор, в ході досудового розслідування було підтверджено факт систематичного вчинення Сергієм Бездольним, Василем Процишиним та невстановленими особами заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення цін на придбані товари та послуги.

Особи інших підозрюваних правоохоронці продовжують встановлювати. Хоча прокурор озвучив встановлені слідством важливі контакти, зокрема Володимир Гамзяков ТОВ «СВЕТОЛЮКС-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ», Ігор Стеболов, Анна Фонд Декарбонізація (мова скоріш за все про ексголову Миколаївської облради Ганну Замазєєву), директор Філіпс України та ін.

Суддя Вітовського районного суду Сергій Глубоченко. Фото: «МикВісті»

Прокурор Володимир Кузнецов під час суду просив обрати Бездольному запобіжний захід у вигляді арешту із заставою у понад 10 мільйонів гривень. Свою позицію сторона обвинувачення обгрунтувала майновим станом підозрюваного.

Посадовець має трикімнатну квартиру та автомобіль марки Volkswagen Touareg 2020 року випуску, придбаний у 2023 році. Хоча щодо останнього на суді Бездольний заперечив, зауваживши, що він є номінальним власником машини і навіть не торкався «дверної ручки» авто.

Слідством встановлено також, що Бездольному підконтрольна низка компаній, що юридично належать іншим особам, серед них зокрема: ТОВ «ІМЕКСТИМ», ТОВ «СІТІ ТРЕЙД ЛАЙФ», ТОВ «РАПІД-ТРЕЙД» та 6 ФОПів. Про наявність коштів на банківських рахунках зазначених підприємств щоденно сповіщали Бездольного. На підтвердження цього у телефоні було знайдено листування з головною бухгалтеркою на імʼя Світлана, якій Сергій Бездольний 17 лютого відправив наступне повідомлення:

Суд відправив підозрюваного у СІЗО до 14 червня. Фото: «МикВісті»

— Доброе утро. Когда будет время, посчитай по возможности, сколько мы за 2024 год заплатили налогов по всем фондам. Просто интересно, сколько наша небольшая компания уплатила в бюджет за 2024 год.

27 лютого Світлана відповіла Бездольному:

— Налог на прибыль «ІМЕКСТИМ» 460 тысяч, «РАПІД-ТРЕЙД» 230 тысяч, «СІТІ» 0.

7 березня вона знову відправила Бездольному повідомлення:

— Ты просил посчитать налоги: всего за год 4 миллиона 365 тысяч 289 гривен. Из них больше всего мы платим НДС 2 миллиона 836 тысяч 206 гривен. Налог на прибыль 690 тысяч, далее единые налоги и налоги по ЗП.

У свою чергу, адвокат Володимир Руденко просив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, наголосивши на здоровʼї Сергія Бездольного, який опинився у лікарні після вищезазначених подій.

У підсумку суд відправив посадовця під арешт, але зменшив заставу фактично у половину. Вихід із СІЗО може обійтись Бездольному у 4,9 мільйонів гривень.

Аліса Мелік-Адамян, «МикВісті»