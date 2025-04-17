Антикорупційний департамент Миколаєва погодив тендер на вуличне освітлення із завищеною ціною, за який арештували комунальника, — прокуратура

Адвокат Володимир Руденко та його підзахисний Сергій Бездольний. Фото: «МикВісті»

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаєва у вересні 2024 року погодив тендер на придбання 65 шаф вуличного освытлення із завищеною ціною.

Про це під час судового засідання у справі про можливу розтрату бюджетних коштів заявив прокурор Миколаївської обласної прокуратури Володимир Кузнецов, пишуть «МикВісті».

Тендер по закупівлі КП «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» оголосила восени 2024 року. Суму і граничну вартість , як стверджується досудовим розслідуванням, погодив антикорупційний департамент.

— Бездольний та Процишин з метою досягнення умислу направленого на заволодіння коштами місцевого бюджету, з метою формування завідомо завищеної очікуваної вартості товару, склали завідомо неправдивий документ-комерційну пропозицію, до якого вказали інформацію про поставки товару, а саме шаф величного освітлення у кількості 65 штук за ціною одиниці товару 90 тисяч гривень на загальну суму 5 мільйонів 850 тисяч гривень та погодив вказану суму як гранично очікувану вартість у департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції, — зазначив Володимир Кузнецов.

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ТОВ «НПК «Східно-Європейський енергетичний союз» виграла тендер за ціною 5 мільйонів 395 тисяч гривень, хоча участь у аукціоні приймали ще дві компанії з нижчими цінами. Їх у подальшому КП відхилила.

Варто нагадати, що у серпні 2023 року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зобов’язав розпорядників коштів більш прозоро проводити торги та інформувати міськраду про їх виконання. Мер зауважив, що щомісячно звіти про виконання розпорядження мають надаватись до департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міськради.

Пізніше він пояснив, що ідея контролю полягає в тому, щоб створити єдину публічну базу, яку будуть використовувати розпорядники бюджетних коштів при плануванні закупівель.

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Корупція на закупівлі вуличного освітлення для Миколаєва

9 квітня стало відомо про те, що Сергію Бездольному, який працює на комунальному підприємству «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (далі ГДМБ) та бізнесмену з Львівщини Василю Процишину повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів. Йому інкримінують порушення, передбачене частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Сергій Бездольний окрім того, що працює на комунальному підприємстві, є братом директора Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитра Бездольного.

За версією правоохоронців, під час закупівлі 65 шаф керування вуличним освітленням на суму понад 5,3 мільйона гривень, бюджет Миколаєва недоотримав майже 600 тисяч гривень через так звані «відкати» — 13% від суми без ПДВ.

Гроші та документи, які були вилучені. Фото: Нацполіція Гроші та документи, які були вилучені. Фото: Нацполіція Гроші та документи, які були вилучені. Фото: Нацполіція

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Дмитро Бездольний в коментарі «МикВісті» раніше заявив, що розглядає можливість залишити посаду на час слідчих дій через підозру, вручену його родичу. Зазначимо, що дружина директора Департаменту ЖКГ Миколаєва також працює на КП, де його брата підозрюють у корупції.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв співпрацю зі слідством у справі про корупцію на вуличному освітленні.

15 квітня Вітовський районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід підозрюваному у корупції комунальнику Сергію Бездольному у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі понад 4,9 мільйонів гривень.

А також суд ухвалив рішення про примусовий привід на судове засідання підозрюваного Василя Процишина.