Бізнесмен з Львівщини підозрюваний у справі про корупцію не зʼявився до суду Миколаєва: місцезнаходження Процишина невідоме

На засідання 22 квітня у Вітовському районному суді підозрюваний не зʼявився. Фото: «МикВісті»

Бізнесмен Василь Процишин, підозрюваний у справі про корупцію на закупівлі вуличного освітлення для Миколаєва, не зʼявився до суду. Його місцезнаходження наразі невідомо, але державний кордон він не перетинав.

Про це стало відомо під час судового засідання у Вітовському районному суді у вівторок, 22 квітня, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Як відомо, на минулому засіданні сторона обвинувачення подала клопотання про примусовий привід Процишина, який проживає у місті Дрогобич на Львівщині.

Однак бізнесмен з 9 по 15 квітня перебував на стаціонарному лікуванні.

Після виписки за місцем проживання Василь Процишин не зʼявився. Дружина у розмові заявила, що не знає, де знаходиться її чоловік, і не підтримує із ним звʼязок. Син Процишина повідомив, що спілкувався із батьком востаннє 15 квітня, коли той ще був у лікарні. Отримати повістку на судове засідання на 22 квітня члени сімʼї відмовились.

Прокурор Володимир Куузнєцов. Фото: «МикВісті» Суддя Сергій Глубоченко. Фото: «МикВісті»

Крім того, слідством встановлено, що у законний спосіб Василь Процишин державний кордон не перетинав.

Прокурор Володимир Кузнєцов зазначив, що продовжувати розгляд справи без підозрюваного неможливо і просив суд ухвалити примусовий привід Процишина.

— Враховуючи ті обставини, які у нас є, інформацію ДСР України, я вважаю, що є і наявні, і підтверджуються ризики переховування від органу досудового розслідування і суду. Прошу відкласти судовий розгляд та повторно оголосити про привід підозрюваного, — сказав прокурор Володимир Кузнєцов.

Суддя Сергій Глубоченко клопотання прокурора підтримав і ухвалив рішення про повторний примусовий привід підозрюваного.

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— У випадку невиконання підозрюваним Процишиним законних вимог до підозрюваного можуть бути застосовані заходи фізичного впливу, які дозволяють здійснити його супроводження до місця виклику, — зауважив суддя.

У судовому засіданні оголошена перерва.

Корупція на закупівлі вуличного освітлення для Миколаєва

9 квітня стало відомо про те, що Сергію Бездольному, який працює на комунальному підприємству «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (далі ГДМБ) та бізнесмену з Львівщини Василю Процишину повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів. Йому інкримінують порушення, передбачене частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Сергій Бездольний окрім того, що працює на комунальному підприємстві, є братом директора Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитра Бездольного.

За версією правоохоронців, під час закупівлі 65 шаф керування вуличним освітленням на суму понад 5,3 мільйона гривень, бюджет Миколаєва недоотримав майже 600 тисяч гривень через так звані «відкати» — 13% від суми без ПДВ.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Дмитро Бездольний в коментарі «МикВісті» раніше заявив, що розглядає можливість залишити посаду на час слідчих дій через підозру, вручену його родичу. Зазначимо, що дружина директора Департаменту ЖКГ Миколаєва також працює на КП, де його брата підозрюють у корупції.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв співпрацю зі слідством у справі про корупцію на вуличному освітленні.

15 квітня Вітовський районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід підозрюваному у корупції комунальнику Сергію Бездольному у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі понад 4,9 мільйонів гривень. Як виявилось під час засідання, Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаєва у вересні 2024 року погодив тендер на придбання 65 шаф вуличного освытлення із завищеною ціною.

А також суд ухвалив рішення про примусовий привід на судове засідання підозрюваного Василя Процишина.