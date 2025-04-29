«Відкат» передавали у ресторані і це потрапило на відео, — справа про корупцію в ЖКГ Миколаєва

Сергія Бездольного правоохоронці затримали 8 квітня, коли той перебував у відрядженні на Полтавщині. Фото: «МикВісті»

У справі про корупцію на закупівлі шаф керування вуличним освітленням для Миколаєва з’явилися нові докази — на відео з камер спостереження зафіксовано момент передачі коштів посадовцю КП «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (ГДМБ).

Про це йдеться в ухвалі Вітовського районного суду, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень, пишуть «МикВісті».

Передача грошей відбувалась в місцевому ресторані Миколаєва, скриншот МикВісті з судового реєстру

Гроші посадовець отримав у ресторані «Кіно» у центрі Миколаєва. Зустріч Василя Процишина та Сергія Бездольного, як зазначає слідство, фіксується на камерах відеоспостереження закладу. На цих кадрах видно епізод передачі другої частини неправомірної вигоди.

У коментарі кореспондентці «МикВісті» прокурор Володимир Кузнєцов зазначив, що відео розглянуть, коли обвинувальний акт буде скеровано до суду.

— Суду було достатньо тих доказів, наданих стороною обвинувачення для обрання запобіжного заходу, — пояснив прокурор.

Корупція на закупівлі вуличного освітлення для Миколаєва

9 квітня стало відомо про те, що Сергію Бездольному, який працює на комунальному підприємству «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (далі ГДМБ) та бізнесмену з Львівщини Василю Процишину повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів. Йому інкримінують порушення, передбачене частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Сергій Бездольний окрім того, що працює на комунальному підприємстві, є братом директора Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитра Бездольного.

Гроші та документи, які були вилучені під час обшуків. Фото: Нацполіція Гроші та документи, які були вилучені під час обшуків. Фото: Нацполіція Гроші та документи, які були вилучені під час обшуків. Фото: Нацполіція

За версією правоохоронців, під час закупівлі 65 шаф керування вуличним освітленням на суму понад 5,3 мільйона гривень, бюджет Миколаєва недоотримав майже 600 тисяч гривень через так звані «відкати» — 13% від суми без ПДВ.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Дмитро Бездольний в коментарі «МикВісті» раніше заявив, що розглядає можливість залишити посаду на час слідчих дій через підозру, вручену його родичу. Зазначимо, що дружина директора Департаменту ЖКГ Миколаєва також працює на КП, де його брата підозрюють у корупції.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв співпрацю зі слідством у справі про корупцію на вуличному освітленні.

15 квітня Вітовський районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід підозрюваному у корупції комунальнику Сергію Бездольному у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі понад 4,9 мільйонів гривень. Як виявилось під час засідання, Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаєва у вересні 2024 року погодив тендер на придбання 65 шаф вуличного освытлення із завищеною ціною.

А також суд ухвалив рішення про примусовий привід на судове засідання підозрюваного Василя Процишина. Однак на засідання 22 квітня Процишин не зʼявився. На суді стало відомо, що його місцезнаходження наразі невідомо, але державний кордон він не перетинав.

Станом на кінець квітня підозрюваний бізнесмен Василь Процишин продовжує переховуватись від слідства.

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