Обшук в «Миколаївобленерго»: слідчі вивчають, як «Светолюкс» переміг у тендері на ₴74 млн

У будівлі «Миколаївобленерго» пройшов обшук у справі про можливу розтрату бюджетних коштів. Фото з відкритих джерел

В АТ «Миколаївобленерго» пройшов обшук в рамках кримінального провадження щодо можливої розтрати бюджетних коштів, виділених на реконструкцію електромереж.

Про це свідчать дані ухвали Вітовського районного суду від 13 травня, пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що справу розслідують у межах кримінального провадження №12024150000000014 від 4 січня 2024 року, відкритого за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України — привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою, вчинене в умовах воєнного стану.

За версією слідства, посадовці комунального підприємства «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (КП «ГДМБ») діяли разом з представниками приватної компанії, зокрема ТОВ «Светолюкс-Електромонтаж» і ПП «Светолюкс-Миколаїв». У офісах компаній «Светолюкс» раніше були слідчі дії, після яких слідчі вирішили провести обшуки в «Миколаївобленерго».

Ухвала Вітовського районного суду про накладення арешту, вилученого в обленерго Миколаєва. Скриншот МикВісті з судового реєстру

Зокрема тендер на ремонт 10 тисяч 630 метрів повітряних ліній електропередавання ПЛ-35 кВ «Центральна-Радянська» АТ «Миколаївобленерго» оголосило в липні 2024 року. Очікувана вартість робіт складала понад 80 мільйонів гривень, але сторони дійшли згоди зменшити ціну до 73 мільйонів 986 тисяч 324 гривень.

Як стверджує слідство, службові особи «Миколаївобленерго» могли заволодіти бюджетними коштами під час виконання робіт із реконструкції за попередньою змовою переможцем тендеру ТОВ «Светолюкс-Електромонтаж» та ПП «Светолюкс-Николаев».

Зазначимо, що першою компанією, згідно інформації аналітичної системи YouControl, володіє Володимир Гомзяков. А її засновником вважається приватне підприємство «Светолюкс-Николаев. Компанії, до того ж, зареєстровані за однією й тією ж адресою.

Обшук у приміщенні обленерго за адресою Громадянська, 40 у Миколаєві пройшов 1 травня. Слідчі виявили ряд документів, які можуть свідчити про змову та заволодіння коштами. На вилучені слідством документи за рішенням Вітовського районного суду було накладено арешт.

Корупція на закупівлі вуличного освітлення для Миколаєва

9 квітня стало відомо про те, що Сергію Бездольному, який працює на комунальному підприємству «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (далі ГДМБ) та бізнесмену з Львівщини Василю Процишину повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів. Йому інкримінують порушення, передбачене частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Сергій Бездольний окрім того, що працює на комунальному підприємстві, є братом директора Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитра Бездольного.

Гроші та документи, які були вилучені під час обшуків. Фото: Нацполіція Гроші та документи, які були вилучені під час обшуків. Фото: Нацполіція Гроші та документи, які були вилучені під час обшуків. Фото: Нацполіція

За версією правоохоронців, під час закупівлі 65 шаф керування вуличним освітленням на суму понад 5,3 мільйона гривень, бюджет Миколаєва недоотримав майже 600 тисяч гривень через так звані «відкати» — 13% від суми без ПДВ.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Дмитро Бездольний в коментарі «МикВісті» раніше заявив, що розглядає можливість залишити посаду на час слідчих дій через підозру, вручену його родичу. Зазначимо, що дружина директора Департаменту ЖКГ Миколаєва також працює на КП, де його брата підозрюють у корупції.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв співпрацю зі слідством у справі про корупцію на вуличному освітленні.

15 квітня Вітовський районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід підозрюваному у корупції комунальнику Сергію Бездольному у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі понад 4,9 мільйонів гривень. Як виявилось під час засідання, Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаєва у вересні 2024 року погодив тендер на придбання 65 шаф вуличного освытлення із завищеною ціною.

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А також суд ухвалив рішення про примусовий привід на судове засідання підозрюваного Василя Процишина. Однак на засідання 22 квітня Процишин не зʼявився. На суді стало відомо, що його місцезнаходження наразі невідомо, але державний кордон він не перетинав.

Станом на кінець квітня підозрюваний бізнесмен Василь Процишин продовжує переховуватись від слідства.

«МикВісті» раніше повідомили про нові докази у справі — на відео з камер спостереження зафіксовано момент передачі коштів посадовцю КП «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (ГДМБ).

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