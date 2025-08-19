«Інформація була на сайті», — у антикорупційному департаменті Миколаєва відповіли на критику щодо непублічності Плану доброчесності

Керівник антикорупційного департаменту Миколаївської міської ради Віталій Ярошенко. Фото: Ігор Арчибісов

Керівник антикорупційного департаменту Миколаївської міської ради Віталій Ярошенко відповів на критику з боку депутатів на громадськості щодо непублічності розробки Плану доброчесності. Посадовець заявив, що розпорядження про початок роботи групи було оприлюднено на офіційному сайті мерії.

Про це він сказав під час публічного обговорення документу, пишуть «МикВісті».

Він пояснив зокрема, що методологія Плану доброчесності розроблена на замовлення Данії та фактично є аналогом антикорупційної програми:

— На замовлення Данії було розроблено цю методологію до Плану доброчесності. Ми ототожнюємо його з антикорупційною програмою. Для органів державної влади — це антикорупційна програма, вона є обовʼязковою. Для органів місцевого самоврядування — рекомендаційною. Тобто кожна громада приймає рішення, чи приймати таку програму, чи ні. У цій методології є визначення, що План доброчесності це антикорупційна програма. Перше джерело про діяльність органів виконавчої міської влади це, я вважаю, сайт міської ради. Він не дуже інформативний, але слід звертатись до нього за інформацією. На цьому сайті є розділ громадські обговорення, там була опублікована ця антикорупційна ініціатива, я не розумію, чому туди не звернутись, — сказав Віталій Ярошенко.

Реклама

Однак такий підхід в експертно-громадській раді розкритикували і зазначили, що не розуміють логіки у цьому.

— Ви очікуєте, що громадськість буде сидіти і чекати, поки ви там щось опублікуєте? Насправді має працювати у зворотному. Ви щось плануєте і залучаєте громадськість. Це і є доброчесність, — сказав голова ради Артем Ващиленко.

Депутат та голова комісії з питань законності Олена Кісельова зауважила, що особисто дізналась про створення даного документа лише перед однієї з депутатських комісій.

— Як громадськість чи депутатський корпус мають знати, що таке розпорядження підписано? Ви це де обговорюєте, на закритих апаратних нарадах? От в чому проблема. Я голова профільної комісії. При всій повазі до вас, я не знаю, що таке розпорядження є. У мене є керівник апаратної ради, яка у вашій робочій групі і ні слова не сказала, що є така робоча група. І перший раз такий документ я побачила, коли ви його прислали перед комісією, — сказала Олена Кісельова.

У відповідь Ярошенко зазначив, що ще 15 травня 2024 року депутатському корпусу надали інформацію про створення робочої групи та закликали делегувати представників. Однак, депутатка наполягала, що повідомлення носило формальний характер:

— 15.05.2024 року депутатському корпусу надавалась інформація, що готується така робоча група, просили надати її членів, за бажанням, — сказав посадовець. — А кому ви подали? Якби ви написали лист не для галочки, не через апарат… Є процес, є структурний підрозділ виконавчої влади, є комісія. Ви взяли на себе відповідальність за дуже монументальный труд, але є проблеми міста, за які ви точно не відповідаєте. Ви вбудовані в цю конструкцію. Але чисто по людськи ви маєте розуміти, що доброчесність — це коли максимальна кількість людей про це знають. На сайті побачили, і добре. А не побачили — ще краще. Для галочки, — відповіла Олена Кісельова. — На сайті «МикВісті» також була публікація ще в минулому році, що ми починаємо працювати над цим документом, — зауважив він. — Ключовий момент сайті «МикВісті», який працює не за бюджетні кошти, є більш інформативним і більшим рупором для громади, ніж всі інституції виконавчої влади. Це і є недоброчесність. Вони зашкірені на тому, щоб сидіти і довбати, як це працює. Містяни не мають витрачати час, щоб аналізувати сайт міської ради, — відповіла депутатка.

Голосування за План доброчесності

Під час заслуховування відповідного проєкту рішення на депутатській комісії з питань законності Миколаївської міської ради, керівник антикорупційного департаменту мерії Віталій Ярошенко заявив, що необхідні громадські обговорення вже нібито відбулись ще у травні 2025 року.

Проте депутати не погодились приймати «План доброчесності» Миколаєва без реального громадського обговорення й оголосили прийом зауважень та пропозицій до документу.

На це також відреагували і в громадсько-експертній раді виконавчого комітету міськради Миколаєва, і оголосили своє, альтернативне, обговорення документу.

«МикВісті» також писали, що проєкт Плану доброчесносності Миколаївської міської ради має на меті зменшити ризики фаворитизму з боку депутатів та посадовців у питаннях управління комунальним майном.

Нагадаємо, що у червні 2024 року у Миколаєві створили робочу групу з розробки Плану доброчесності Миколаївської міської ради, яка займатиметься виявленням та мінімізацією корупційних ризиків у роботі місцевої влади.

Раніше у коментарі «МикВісті» під Конференції з відновлення України у Римі міський голова Олександр Сєнкевич розповів, що у боротьбі з корупцією в місті вважає головним не кадрові, а системні зміни, які унеможливлюють зловживання посадовців.