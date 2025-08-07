Громадська рада при мерії Миколаєва пропонує обговорити План доброчесності до голосування

Громадська рада закликає миколаївців долучитися до обговорення Плану доброчесності міськради

План доброчесності Миколаївської міської ради на 2025-2027 роки мають винести на розгляд та затвердження депутатів лише після відкритого громадського обговорення.

З такою ініціативою виступила Експертно-Громадська рада виконавчого комітету міської ради.

Представники ради запрошують миколаївців, активістів, бізнес-спільноту та всіх зацікавлених долучитися до обговорення проєкту документа та надати свої зауваження і пропозиції по зменшенню корупційних ризиків та забезпечення більшої прозорості у роботі виконавчих органів міської ради.

Відкрите засідання для напрацювання рекомендацій до проєкту «Плану доброчесності» відбудеться 15 серпня 2025 року о 15:00. Реєстрація за посиланням.

Як відомо, наприкінці липня голова комісії Миколаївської міської ради з питань законності та гласності Олена Кісельова заявила про необхідність публічного обговорення Плану доброчесності — стратегічного документа, спрямованого на виявлення та мінімізацію корупційних ризиків у діяльності органів місцевого самоврядування.

Депутат наголосила, що міська влада має отримати фідбек від миколаївців. Свої зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну адресу sov@mkrada.gov.ua.

Нагадаємо, що у червні 2024 року у Миколаєві створили робочу групу з розробки Плану доброчесності Миколаївської міської ради, яка займатиметься виявленням та мінімізацією корупційних ризиків у роботі місцевої влади.

Раніше у коментарі «МикВісті» під Конференції з відновлення України у Римі міський голова Олександр Сєнкевич розповів, що у боротьбі з корупцією в місті вважає головним не кадрові, а системні зміни, які унеможливлюють зловживання посадовців.