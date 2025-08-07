Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Громадська рада при мерії Миколаєва пропонує обговорити План доброчесності до голосування

Громадська рада закликає миколаївців долучитися до обговорення Плану доброчесності міськрадиГромадська рада закликає миколаївців долучитися до обговорення Плану доброчесності міськради

План доброчесності Миколаївської міської ради на 2025-2027 роки мають винести на розгляд та затвердження депутатів лише після відкритого громадського обговорення.

З такою ініціативою виступила Експертно-Громадська рада виконавчого комітету міської ради.

Представники ради запрошують миколаївців, активістів, бізнес-спільноту та всіх зацікавлених долучитися до обговорення проєкту документа та надати свої зауваження і пропозиції по зменшенню корупційних ризиків та забезпечення більшої прозорості у роботі виконавчих органів міської ради.

Відкрите засідання для напрацювання рекомендацій до проєкту «Плану доброчесності» відбудеться 15 серпня 2025 року о 15:00. Реєстрація за посиланням.

Як відомо, наприкінці липня голова комісії Миколаївської міської ради з питань законності та гласності Олена Кісельова заявила про необхідність публічного обговорення Плану доброчесності — стратегічного документа, спрямованого на виявлення та мінімізацію корупційних ризиків у діяльності органів місцевого самоврядування. 

Депутат наголосила, що міська влада має отримати фідбек від миколаївців. Свої зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну адресу sov@mkrada.gov.ua

Нагадаємо, що у червні 2024 року у Миколаєві створили робочу групу з розробки Плану доброчесності Миколаївської міської ради, яка займатиметься виявленням та мінімізацією корупційних ризиків у роботі місцевої влади.

Раніше у коментарі «МикВісті» під Конференції з відновлення України у Римі міський голова Олександр Сєнкевич розповів, що у боротьбі з корупцією в місті вважає головним не кадрові, а системні зміни, які унеможливлюють зловживання посадовців.

