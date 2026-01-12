РФ вдарили по енергетиці Одещини: без світла понад 33 тисячі родин

Наслідки удару по Одесі 12 січня. Фото: МВА

Вранці 12 січня російські війська завдали чергового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Одеської області.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Внаслідок атаки зазнало пошкоджень енергетичне обладнання. За даними енергетиків, відновлювальні роботи потребують часу.

Через обстріл без електропостачання залишилися близько 33,5 тисячі споживачів в області.

«Енергетики Одещини працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вночі 12 січня війська РФ також атакували і Одесу. Внаслідок удару пошкоджена міська інфраструктура та житлові будинки, є постраждалі.