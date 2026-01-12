РФ вдарили по енергетиці Одещини: без світла понад 33 тисячі родин
- Новини Одеси
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
13:02, 12 січня, 2026
-
Вранці 12 січня російські війська завдали чергового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Одеської області.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
Внаслідок атаки зазнало пошкоджень енергетичне обладнання. За даними енергетиків, відновлювальні роботи потребують часу.
Через обстріл без електропостачання залишилися близько 33,5 тисячі споживачів в області.
«Енергетики Одещини працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі 12 січня війська РФ також атакували і Одесу. Внаслідок удару пошкоджена міська інфраструктура та житлові будинки, є постраждалі.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.