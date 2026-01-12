 Російські війська 12 січня обстріляли енергетику Одеської області

  • понеділок

    12 січня, 2026

  • -1.7°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 12 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -1.7° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

РФ вдарили по енергетиці Одещини: без світла понад 33 тисячі родин

Наслідки удару по Одесі 12 січня. Фото: МВАНаслідки удару по Одесі 12 січня. Фото: МВА

Вранці 12 січня російські війська завдали чергового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Одеської області.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Внаслідок атаки зазнало пошкоджень енергетичне обладнання. За даними енергетиків, відновлювальні роботи потребують часу.

Через обстріл без електропостачання залишилися близько 33,5 тисячі споживачів в області.

«Енергетики Одещини працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вночі 12 січня війська РФ також атакували і Одесу. Внаслідок удару пошкоджена міська інфраструктура та житлові будинки, є постраждалі.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни атакували Одесу: є поранені, частина одного з районів залишилась без світла
На Миколаївщині вночі збили три дрони
Велика Британія розробить для України балістичну ракету з дальністю понад 500 кілометрів
Реклама
Читайте також:
новини
«Йдуть згідно графіка», — у водоканалі кажуть, що нові очисні для Миколаєва повноцінно запрацюють у березні

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві торік встановили 12 пандусів, хоча планували 45

Анна Гакман
новини
Аварія на дюкері: у трьох мікрорайонах Миколаєва припинили водопостачання

Аліна Квітко
новини
Сєнкевич назвав несправедливим, що Миколаїв не отримує компенсації за неотримані податки, як Харків

Даріна Мельничук
новини
Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Велика Британія розробить для України балістичну ракету з дальністю понад 500 кілометрів
На Миколаївщині вночі збили три дрони
Росіяни атакували Одесу: є поранені, частина одного з районів залишилась без світла

ВОДА У МИКОЛАЄВІ

Аварія на дюкері: у трьох мікрорайонах Миколаєва припинили водопостачання

КРИМІНАЛ

Ексдиректора лісгоспу підозрюють у службовій недбалості на понад 700 тис. гривень

3 години тому

В «Асканії-Нова» через нестачу корму зростає ризик масової загибелі рідкісних копитних тварин

Головне сьогодні