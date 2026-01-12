 Обстріл Одеси 12 січня

Росіяни атакували Одесу: є поранені, частина одного з районів залишилась без світла

Наслідки удару по Одесі 12 січня. Фото: МВАНаслідки удару по Одесі 12 січня. Фото: МВА

Вночі 12 січня війська РФ атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджена міська інфраструктура та житлові будинки, є постраждалі.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, у місті пошкоджений об’єкт інфраструктури та чотири житлові будинки. Ще один будинок зруйнований. Поранення дістали двоє людей.

Наслідки удару по Одесі 12 січня. Фото: МВАНаслідки удару по Одесі 12 січня. Фото: МВА
Наслідки удару по Одесі 12 січня. Фото: МВАНаслідки удару по Одесі 12 січня. Фото: МВА
Наслідки удару по Одесі 12 січня. Фото: МВАНаслідки удару по Одесі 12 січня. Фото: МВА

Частина Пересипського району тимчасово залишилася без електропостачання. Фахівці працюють над відновленням. Теплопостачання, водопостачання та водовідведення працюють у штатному режимі.

На місці удару розгорнули оперативний штаб і пункт обігріву. Комунальні служби закривають вибиті вікна, додали в ОВА.

Наслідки удару по Одесі 12 січня. Фото: МВАНаслідки удару по Одесі 12 січня. Фото: МВА
Наслідки удару по Одесі 12 січня. Фото: МВАНаслідки удару по Одесі 12 січня. Фото: МВА
Наслідки удару по Одесі 12 січня. Фото: МВАНаслідки удару по Одесі 12 січня. Фото: МВА

Нагадаємо, що 9 січня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеської області. Під удар потрапили порти Одеса та Чорноморськ. Внаслідок чого постраждали два цивільні судна. Загинув один член екіпажу — громадянин Сирії.

