Росіяни атакували Одесу: є поранені, частина одного з районів залишилась без світла

Наслідки удару по Одесі 12 січня. Фото: МВА

Вночі 12 січня війська РФ атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджена міська інфраструктура та житлові будинки, є постраждалі.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, у місті пошкоджений об’єкт інфраструктури та чотири житлові будинки. Ще один будинок зруйнований. Поранення дістали двоє людей.

Частина Пересипського району тимчасово залишилася без електропостачання. Фахівці працюють над відновленням. Теплопостачання, водопостачання та водовідведення працюють у штатному режимі.

На місці удару розгорнули оперативний штаб і пункт обігріву. Комунальні служби закривають вибиті вікна, додали в ОВА.

Нагадаємо, що 9 січня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеської області. Під удар потрапили порти Одеса та Чорноморськ. Внаслідок чого постраждали два цивільні судна. Загинув один член екіпажу — громадянин Сирії.