У Миколаєві торік встановили 12 пандусів, хоча планували 45

У Миколаєві торік встановили 12 пандусів, ілюстративне фото: lopstal

У Миколаєві за 2025 рік встановили 12 із запланованих 45 пандусів.

Про це стало відомо під час відкритої апаратної наради, сьогодні, 12 січня, пишуть «МикВісті».

Як розповів заступник міського голови Юрій Андрієнко, торік за кошти міського бюджету планували встановити 15 пандусів, але встигли облаштували 12.

— Планували встановити 15 пандусів до кінця року, але повністю встановили 12, ще три перенесли на поточний рік. Спершу завершимо ці три, а далі розглядатимемо перелік по пріоритетністі, — пояснив Юрій Андрієнко.

Перший заступник міського голови Віталій Луков уточнив, що 45 пандусів планували встановити за умови залучення додаткових грантових коштів.

— Оскільки грантодавець не підтримав, тому вирішили за свої кошти встановити 15 пандусів, а решта — у разі надходження додаткового фінансування. Тому ми продовжуємо шукати можливості. Поки що, на жаль, немає таких цільових програм. Точніше ми не знайшли, — додав перший заступник міського голови Віталій Луков.

Засідання апаратної наради, фото: МикВісті

Своєю чергою, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив комунальній установі «Агенція розвитку Миколаєва» підготувати проєкт і надіслати його іншим партнерам.

— Треба підготувати проєкт і надіслати його іншим партнерам. Якщо швейцарці відмовилися, тоді, будь ласка, через Агенцію розвитку Миколаєва, — додав Олександр Сєнкевич.

Укриття в миколаївських садочках і училищі недоступні для маломобільних людей: що відомо

Нещодавно у Миколаєві перевірили укриття в дитячих садочках і професійному училищі та виявили проблему: люди з інвалідністю та маломобільні мешканці не можуть самостійно потрапити до сховищ.

Перевірки провели в укриттях, які облаштовані на базі садочків № 2 та № 49 та вищого професійного училища № 21. За оцінкою фахівців, укриття перебувають у технічно справному та доглянутому стані, оснащені відповідно до вимог і можуть безпечно використовуватися під час повітряних тривог чи інших надзвичайних ситуацій.

Укриття в миколаївських садочках і училищі недоступні для маломобільних людей. Фото: Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Укриття в миколаївських садочках і училищі недоступні для маломобільних людей. Фото: Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Втім, під час перевірки виявили типову для багатьох укриттів проблему. Зокрема, відсутність умов для безперешкодного доступу маломобільних людей. На входах немає пандусів, підйомників або інших рішень, які дозволили б людям з інвалідністю, літнім людям чи батькам з візочками швидко й безпечно потрапити до укриття у разі небезпеки.

Нагадаємо, ще у серпні 2024 року Миколаївська міська рада затвердила цільову програму «Миколаїв без бар’єрів» на 2024-2026 роки.

Програма має забезпечити можливість формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, посилення соціального захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Крім того, це має створити у Миколаєві безперешкодне середовище для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей на отримання послуг на рівні з іншими в умовах воєнного стану.