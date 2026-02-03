 Сєнкевич обговорить з МВС, як у ЦНАПах Миколаєва видаватимуть водійські посвідчення

У ЦНАПах можуть почати видавати водійські посвідчення: Сєнкевич зустрінеться з керівником сервісного центру МВС

Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва. Фото: МикВістіОлександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва. Фото: МикВісті

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зустрінеться із керівником регіонального сервісного центру МВС Геннадієм Погорєловим, аби обговорити, як у ЦНАПах можуть надавати послуги з оформлення посвідчень водія.

Про це стало відомо під час засідання сесії Миколаївської міської ради сьогодні, 3 лютого, пишуть «МикВісті».

Як відомо, будівля сервісного центру МВС у Миколаєві не облаштована для людей з інвалідністю. У регіональному сервісному центрі МВС нам розповіли, що наразі це неможливо через те, що будівля старша за 50 років.

Згодом у коментарі «МикВісті» Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у ЦНАПах міста зможуть надавати послуги з оформлення посвідчень водія, якщо «є така потреба».

— Можна доручити вашому профільному заступнику з соціальних питань разом із керівництвом ЦНАПів опрацювати можливість надання адміністративних послуг сервісних центрів МВС на базі ЦНАПів як альтернативу для людей з інвалідністю, якщо територіальні центри МВС фізично недоступні, — запропонував депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець.

Депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець, фото з сайту Fight For RightДепутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець, фото з сайту Fight For Right

На його думку, не відомо, коли люди зможуть відвідати доступний сервісний центр МВС, тому це «чудова можливість».

— Також варто провести консультації з Головним сервісним центром МВС щодо правових та організаційних механізмів надання таких послуг та підготувати пропозиції для міської ради щодо забезпечення рівного доступу людей з інвалідністю до зазначених послуг — через ЦНАПи або інші доступні формати. Я вважаю, що це чудова можливість, адже ми не знаємо, коли реально стане можливо відвідати доступний сервісний центр МВС, а якщо є шанс надавати ці послуги через ЦНАПи, то чому ні? — резюмував Юрій Степанець.

Будівля сервісного центру МВС у Миколаєві, фото: Омбудсман УкраїниБудівля сервісного центру МВС у Миколаєві, фото: Омбудсман України
Будівля сервісного центру МВС у Миколаєві, фото: Омбудсман УкраїниБудівля сервісного центру МВС у Миколаєві, фото: Омбудсман України

Своєю чергою, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що цього четверга зустрінеться щодо цього питання з Геннадієм Погорєловим.

— Геннадій Васильович прийде до мене, і ми обговоримо, як це можна організувати: що для цього потрібно змінити, які рішення ухвалити на сесії чи доведеться звертатися до Кабміну і тому подібне, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, головний спеціаліст сектору комунікації регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Ніна Хмелевська повідомила, що люди з інвалідністю можуть складати іспити в будь-якому сервісному центрі України, зокрема в Новому Бузі, де приміщення адаптовані до безбар’єрних вимог.

Детальніше читайте у статті «МикВісті»: «Єдина на Миколаївщині: як працює автошкола для людей з інвалідністю і чому скласти теоретичний іспит у Миколаєві досі проблема».

