 Чому у Миколаєві неможливо зробити безбар’єрний сервіс МВС

«Стара будівля», — у сервісному центрі МВС у Миколаєві пояснили, чому не можна облаштувати безбар'єрний простір

Головний спеціаліст сектору комунікації регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Ніна Хмелевська

У Миколаєві будівлі сервісного центру МВС понад 50 років, тож облаштувати безбар’єрний простір для людей з інвалідністю поки неможливо.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Єдина на Миколаївщині: як працює автошкола для людей з інвалідністю і чому скласти теоретичний іспит у Миколаєві досі проблема».

У регіональному сервісному центрі МВС зазначили, що люди з інвалідністю можуть складати іспити в будь-якому сервісному центрі України, зокрема в Новому Бузі, який адаптований до безбар’єрних вимог.

— З огляду на потребу адаптації будівлі до вимог безбар’єрності, упродовж останніх років неодноразово здійснювалися спроби залучення фінансування для проведення реконструкції та створення безбар’єрного простору. Враховуючи, що значна частина відвідувачів сервісного центру МВС є мешканцями Миколаєва, а сервісні центри МВС здійснюють відрахування до місцевого бюджету з кожної наданої послуги, керівництво неодноразово зверталося до органів місцевого самоврядування з відповідними пропозиціями, — пояснила головний спеціаліст сектору комунікації регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Ніна Хмелевська.

Будівля сервісного центру МВС у Миколаєві, фото: Омбудсман УкраїниБудівля сервісного центру МВС у Миколаєві, фото: Омбудсман України
За даними сервісного центру, у 2025 році в Миколаєві 12 людей з інвалідністю склали теоретичний іспит. Варто зазначити, що жоден із них не пересувався на колісному кріслі.

Нагадаємо, у Миколаївській області жінки, які постраждали внаслідок війни, безкоштовно навчаються водінню. 30 жінок вчаться керувати легковими автомобілями, ще 10 тракторами.

Як розповіла Олена Пащенко, керівниця проєкту громадської організації «Десяте квітня», участь у програмі можуть брати жінки, які постраждали внаслідок війни або опинилися в складних життєвих обставинах. Зокрема, це жінки з інвалідністю та з багатодітних родин.

