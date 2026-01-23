У Миколаївській області жінки, які постраждали від війни, безкоштовно вчаться водінню

Жінки з Миколаївщини проходять безкоштовні курси водіння. Фото: МикВісті надала ГО «Десяте квітня»

У Миколаївській області жінки, які постраждали внаслідок війни, безкоштовно навчаються водінню. 30 жінок вчаться керувати легковими автомобілями, ще 10 тракторами.

Про це у коментарі «МикВісті» розповіла Олена Пащенко, керівниця проєкту громадської організації «Десяте квітня».

За її словами, участь у програмі можуть брати жінки, які постраждали внаслідок війни або опинилися в складних життєвих обставинах. Зокрема, це жінки з інвалідністю та з багатодітних родин.

— Жінки з інвалідністю, жінки з багатодітних родин, а також жінки з домогосподарств, які очолюють жінки або люди похилого віку. До участі також залучаються одинокі матері, жінки, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок бойових дій, а також жінки, які втратили роботу або стабільне джерело доходу через війну. Такий підхід дозволяє зосередитися на підтримці тих жінок, які сьогодні найбільше потребують можливостей для відновлення економічної самостійності та життєстійкості, — розповіла Олена Пащенко.

Жінки з Миколаївщини проходять безкоштовні курси водіння. Фото: МикВісті надала ГО «Десяте квітня» Жінки з Миколаївщини проходять безкоштовні курси водіння. Фото: МикВісті надала ГО «Десяте квітня»

Як розповіла Олена Пащенко, участь відкрита для всіх охочих віком від 18 років.

— Вік учасниць є дуже різним - серед них є як молоді жінки, так і жінки старшого віку. Наприклад, одній з учасниць курсу 63 роки, і вона успішно проходить навчання. Проєкт переважно орієнтований на жінок, адже внаслідок війни багато з них втратили роботу або були змушені змінити професію, а також часто стали основними годувальницями в родинах, — сказала Олена Пащенко.

Навчальне авто, ілюстративне фото: МикВісті

Вона додала, що ключовим критерієм відбору є мотивація до навчання та готовність здобувати професійні навички.

— Такий підхід дозволяє підтримувати жінок у різні періоди життя та сприяє їхній економічній самостійності й життєстійкості. Водночас участь у навчанні не є виключно «жіночою» - у програмі також навчаються кілька чоловіків, які перебувають у вразливих життєвих обставинах і відповідають критеріям відбору. Такий підхід дозволяє зберегти баланс між фокусом на підтримці жінок і принципом недискримінації, забезпечуючи доступ до професійного навчання для тих, хто цього найбільше потребує, — сказала Олена Пащенко.

За словами Олени Пащенко, програма дає жінкам нові можливості для працевлаштування.

— Ця ініціатива важлива, тому що вона відкриває жінкам доступ до нових можливостей працевлаштування, мобільності та фінансової самостійності. В умовах війни багато жінок були змушені взяти на себе роль основних годувальниць сімей, і, наприклад, навички водіння значно розширюють їхні шанси на роботу - як у місті, так і в громадах. Водночас навчання дає жінкам упевненість у власних силах і можливість самостійно планувати своє майбутнє навіть у складних умовах, — сказала Олена Пащенко.

Зазначимо, що навчання водінню є частиною проєкту «Соціально-економічна реабілітація через підвищення життєстійкості жінок у постраждалій від війни Миколаївській області», який реалізує ГО «Десяте квітня» за підтримки Good Neighbors Japan та Міністерства закордонних справ Японії.

Нагадаємо, у Миколаєві 57-річний інструктор з водіння обіцяв слухачу автошколи за 14 тисяч гривень вплинути на позитивне рішення щодо складання іспитів для отримання посвідчення водія.