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Посвідчення водія за ₴14 тисяч: у Миколаєві затримали інструктора автошколи на хабарі

У Миколаєві 57-річний інструктор з водіння обіцяв слухачу автошколи за 14 тисяч гривень вплинути на позитивне рішення щодо складання іспитів для отримання посвідчення водія. 

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Слідчі затримали затримали чоловіка під час чергового отримання хабаря за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У Миколаєві затримали інструктора автошколи на хабарі. Фото: НацполіціяУ Миколаєві затримали інструктора автошколи на хабарі. Фото: Нацполіція
У Миколаєві затримали інструктора автошколи на хабарі. Фото: НацполіціяУ Миколаєві затримали інструктора автошколи на хабарі. Фото: Нацполіція

Також інструктору повідомили про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України «Одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи та обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди».

Зазначається, що найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві затримали очільника одного з обласних осередків відомої партії. За даними слідства, він вимагав 1 мільйон доларів хабаря за вирішення «земельних питань» у Київській міській державній адміністрації.

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