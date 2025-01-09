Посвідчення водія за ₴14 тисяч: у Миколаєві затримали інструктора автошколи на хабарі
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- Даріна Мельничук
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17:48, 09 січня, 2025
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У Миколаєві 57-річний інструктор з водіння обіцяв слухачу автошколи за 14 тисяч гривень вплинути на позитивне рішення щодо складання іспитів для отримання посвідчення водія.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
Слідчі затримали затримали чоловіка під час чергового отримання хабаря за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Також інструктору повідомили про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України «Одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи та обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди».
Зазначається, що найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві затримали очільника одного з обласних осередків відомої партії. За даними слідства, він вимагав 1 мільйон доларів хабаря за вирішення «земельних питань» у Київській міській державній адміністрації.
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