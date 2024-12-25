Главу одеського осередку партії «Удар» Суханова затримали за хабар у $1 млн, — слідство

У Києві затримали очільника одеського осередку партії «УДАР Віталія Кличка» Олександра Суханова, фото: СБУ

У Києві затримали очільника одеського осередку партії «УДАР Віталія Кличка» Олександра Суханова. За даними слідства, він вимагав 1 мільйон доларів хабаря за вирішення «земельних питань» у Київській міській державній адміністрації.

Про затримання посадовця повідомили в СБУ.

Правоохоронці не розкривають імені затриманого, утім джерело hromadske повідомило, що йдеться про Олександра Суханова.

Інформація про затримання Олександра Суханова почала ширитися соцмережами ще ввечері 23 грудня, до офіційного повідомлення.

У Києві затримали очільника одеського осередку партії «УДАР Віталія Кличка» Олександра Суханова, фото: СБУ

Тоді у партії «Удар» заявили про тиск з боку влади із залученням силових структур. Хоча і наголосили на недопустимості перебування в лавах партії «будь-кого, хто причетний до порушення законів України».

«Будь-який подібний випадок має бути ретельно розслідуваний правоохоронцями та отримати належну правову оцінку у суді. У разі, якщо провину Олександра Суханова буде визнано, він має понести відповідальність згідно з законом», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, в обмін на хабар політик обіцяв «розв’язати земельне питання», яке виникло у бізнесмена із посадовцями КМДА. Зокрема обіцяв, що підприємцю здадуть в оренду ділянку в рекреаційній частині Києва поблизу з річкою Дніпро, яка перебуває на балансі київської громади.

У Києві затримали очільника одеського осередку партії «УДАР Віталія Кличка» Олександра Суханова, фото: СБУ

Як встановило розслідування, до цього бізнесмен уже намагався отримати дозвіл від КМДА офіційно. Але посадовці відмовляли підприємцю, посилаючись на штучно створені бюрократичні перепони.

Потім на нього вийшов політик, який представився адвокатом та запропонував орендувати ділянку на 25 років в обмін на мільйон доларів. Він мав «допомогти» погодити земельне питання у відповідній комісії та під час засідань Київської міськради.

СБУ затримала політика-адвоката у Києві «на гарячому», коли йому передали 900 тисяч доларів «авансу».

Затриманому повідомили про підозру за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція цієї статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Правоохоронці підготували клопотання про його тримання під вартою з альтернативою застави у 38 мільйонів гривень.

Нагадаємо, колишній ректор «Міжнародного технологічного університету «Миколаївська політехніка» Сергій Ткаченко, який вимагав від студента гроші за диплом, вийшов під заставу у мільйон гривень.