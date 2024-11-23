Затриманий на хабарі ексректор «Миколаївської політехніки» вийшов під заставу в ₴1 млн

«Миколаївська політехніка», фото з відкритих джерел

Колишній ректор «Міжнародного технологічного університету «Миколаївська політехніка» Сергій Ткаченко, який вимагав від студента гроші за диплом, вийшов під заставу у мільйон гривень.

Як повідомляє Суспільне.Миколаїв розслідування справи триває понад місяць, чоловіка підозрюють в отриманні й вимаганні грошей.

Відомо, що посадовця затримали 17 жовтня, коли один зі студентів вишу намагався передати йому гроші — 36 тисяч гривень за видачу диплома про закінчення університету.

18 жовтня чоловіку повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Наступного дня ексректору обрали запобіжний захід — тримання під вартою із заставою у розмірі один мільйон гривень. У Миколаївській обласній прокуратурі журналістам повідомили, що кошти він сплатив 21 жовтня. Наразі триває досудове розслідування.

Як відомо, після цього скандалу Міністерство освіти та науки України провело позапланову перевірки закладу. 14 листопада стало відомо, що Міносвіти анулювало ліцензію Вищому навчальному закладу.

Зазначимо, що за даними Опендатабот, «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» є приватною установою, заснованою у 2003 році зі статутним капіталом у 50 мільйонів гривень. У 2023 році дохід університету склав майже 9,5 мільйона гривень.

Наразі посаду керівника закладу займає Євгенія Полякова. У коментарі журналістам вона зокрема повідомила, що університет має ліцензію на провадження освітньої діяльності та продовжує надавати освіту студентам.