МОН анулювало ліцензію «Миколаївської політехніки» після перевірки

«Миколаївська політехніка», фото з відкритих джерел

Міністерство освіти та науки України після позапланової перевірки анулювало ліцензію Вищому навчальному закладу «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» на ведення освітньої діяльності.

Про це йдеться у наказі МОН від 5 листопада, який опублікував у своєму телеграм-каналі заступник голови ради громадського контролю Бюро економічної безпеки України Денис Жело.

Наказ МОН, підписаний міністром Оксеном Лісовим від 5 листопада, документ з телеграм каналу Дениса Жело Наказ МОН, підписаний міністром Оксеном Лісовим від 5 листопада, документ з телеграм каналу Дениса Жело Наказ МОН, підписаний міністром Оксеном Лісовим від 5 листопада, документ з телеграм каналу Дениса Жело

Однак на самому сайті міністерства документ досі не оприлюднений. У пресцентрі МОНу редакції «МикВісті» пояснили, що документ не надійшов для публікації, бо дана рубрика була закрита на сайті за рішенням Кабміну ще на початку війни.

У самому документі йдеться про те, що перевірка закладу проходила 30 жовтня. У своєму дописі Денис Жело вказує, що до цього співробітники Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області затримали на продажі диплома ректора університету Сергія Ткаченка.

— За окрему винагороду, в обхід законної процедури вступу до ВНЗ, Ткаченко зарахував на денну форму навчання військовозобов'язаних чоловіків. Кількість нових студентів шокувала навіть міністерську комісію, — пише Жело.

У самому документі нараховується близько тисячі студентів бакалаврів, молодших спеціалістів та спеціалістів, хоча й останні рівні здобуття освіти були скасовані у 2016 році.

Зазначимо, що за даними Опендатабот, «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» є приватною установою, заснованою у 2003 році зі статутним капіталом у 50 мільйонів гривень. У 2023 році дохід університету склав майже 9,5 мільйона гривень.

З жовтня посаду керівника закладу займає Євгенія Полякова.

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