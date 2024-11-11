Викладачі миколаївської «Сухомлинки» заявили про погрози звільненням після приєднання до НУК

Миколаївський Національний університет імені Василя Сухомлинського, вересень 2024 року, фото: «МикВісті»

Викладачі реорганізованого Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського скаржаться, що представники НУКу, до якого заклад увійшов як Педагогічний інститут, планують призначити на посади «своїх людей».

Про це йдеться у зверненні колективу закладу до видання «МикВісті».

За словами викладачів, відбором кадрів для нової структури в складі кораблебудівного університету займається Тетяна Степанова, яка працює в Гуманітарному інституті НУК.

Як зазначають викладачі, Степанова раніше очолювала факультет дошкільної та початкової освіти у Миколаївському університеті ім. Сухомлинського, однак на початку війни виїхала за кордон і не брала участі у житті колективу.

— Не лише не опікувалася питанням збереження матеріально-технічних цінностей, а й просто ігнорувала наш колектив, — пишуть викладачі у зверненні.

Наразі посадовиця, яка може очолити новий структурний підрозділ, повідомила частину працівників про своє небажання бачити їх у складі майбутнього Педінституту, пишуть викладачі.

— Нам боляче і не зовсім зрозуміло, на якій підставі зазначена особа тероризує погрозами про втрату роботи наш колектив, тих науково-педагогічних працівників, які не зрадили університету під час війни, які залишались в місті і працювали. Керівництво МУК гарантувало нам, що думка колективу у вирішенні кадрових питань буде врахована, а виявляється, що пані Степанова вирішує нашу долю? Виникає питання: «У якому столітті ми живемо?» Чому особа, яка не відповідає вимогам сучасного керівника ЗВО має очолювати Педагогічний інститут? Чи не час призначати на посаду директора Педагогічного інституту молодого, професійно компетентного, інформаційно мобільного фахівця?, — заявляють викладачі реорганізованого університету.

Текст звернення колективу викладачів Миколаївського університету ім. Сухомлинського

У коментарі «МикВісті» викладачі зазначили, що обрати нового керівника Педагогічного інституту мають працівники реорганізованої «Сухомлинки».

— Якщо це демократичний стиль управління, обіцяний нам ректором, то так і має бути. Ніхто не має права нам навʼязувати. Ми маємо право відстояти кандидатуру нового директора. Спеціалісти з високим рівнем компетентності у нас є, — прокоментували викладачі.

В самому університету кораблебудування прокоментували, що вперше чують про цю ситуацію. Проректор Михайло Михайлов в коментарі ​​«МикВісті» зазначив, що станом на сьогоднішній день триває процес реорганізації, тому про створення окремих структур в рамках НУК мови поки не йде.

— Важко таке коментувати тому що я, наприклад, вперше про це чую. По-друге, новоствореного інституту ще немає, тому що йде процес реорганізації. І наразі університет ім. Сухомлинського так і залишається окремою юридичною особою, тим самим університетом, що і був. Просто триває процес реорганізації. Коли цей процес закінчиться, тоді і будуть створюватись якісь нові структури в рамках НУК. А те, що стосується того, що хтось комусь погрожує, це якось для мене, якщо чесно, неочікувано і дивно, — прокоментував Михайло Михайлов.

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При цьому, він зазначив, що з юридичної точки зору реорганізація закладу передбачає і працевлаштування усіх співробітників на аналогічні посади.

— Мови про масові скорочення і звільнення ніколи не йшло, — запевнив проректор НУКу.

Обʼєднання вишів Миколаєва

Як відомо, 5 січня на сайті Міністерства освіти і науки України було опублікована інформація про наміри об’єднати Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського з університетом кораблебудування. Згодом із цих двох закладів планувалось створити багатогалузевий Університет кораблебудування і розвитку півдня (УКРоП).

Коментуючи цю ініціативу, ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Євген Трушляков, висловив своє незадоволення щодо запропонованої назви УКРоП для нового навчального закладу. Зокрема він зазначав, що рішення не відображає думку та позицію студентів та викладачів Національного університету кораблебудування.

Пізніше Кабмін підтримав реорганізацію двох вищих навчальних закладів Миколаєва без надання їм назви УКРоП, яке запропонувало Міністерства освіти України.

Думку про те, що один з університетів, який постраждав від російських обстрілів, потрібно закрити або реорганізувати та приєднати до більш ефективного, озвучив попередньо начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Тоді у Миколаївському університеті імені Сухомлинського відреагували на заяву голови Миколаївської ОВА. Доктор педагогічних наук професор Світлана Якименко відповіла, що навчальний заклад не має бути закритим. До звернення долучилися і студенти вишу, які закликали врятувати навчальний заклад та розпочати роботи з розбору завалів зруйнованої частини університету.

В лютому 2024 року 317 випускників-магістрів Миколаївського національного університету імені Сухомлинського заявили, що через реорганізацію не могли отримати дипломи про завершення освіти.

Після цього керівництво Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова розповіли подробиці процесу об'єднання з університетом імені Василя Сухомлинського. А саме: в яких корпусах будуть навчатися студенти, чи планують скорочення педагогічного складу, а також про збереження факультетів та бюджетних місць.