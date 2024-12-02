У провідних університетах Миколаєва навчаються понад 14 тис. студентів: де і на яких спеціальностях, — інфографіка

Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського, архівне фото «МикВісті»

У чотирьох провідних вищих навчальних закладах Миколаєва на бакалавраті та магістратурі навчаються 14,6 тисяч студентів.

Такі дані розміщені у Єдиній державній електронній базі з питань освіти, пишуть «МикВісті».

Ми проаналізували ключові університети, куди вступають абітурієнти. Зокрема Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та Миколаївський національний аграрний університет.

Найбільша кількість студентів навчається на бакалавраті вишів — це 10 527, на магістратурі — 4124.

Розглянемо на прикладі кожного з університетів окремо. Найменшу кількість студентів налічує педагогічний університет, який наразі перебуває у стадії реорганізації. Зараз там навчаються 1165 студентів. Найбільше студентів вчаться в НУК імені адмірала Макарова.

Кількість студентів у вишах Миколаєва, інфографіка: «МикВісті»

Розглянемо також кількість за характерними для кожного з вишів спеціальностей:

Кількість студентів за окремими спеціальностями, інфографіка: «МикВісті»

Деякі спеціальності характерні виключно для окремих закладів. Наприклад, за даними електронної бази, рекордна кількість студентів вивчають «Електроенергетику, електротехніку та електромеханіку» в Національному університеті кораблебудування імені Адмірала Макарова. На бакалавріаті та магістратурі на цій спеціальності навчаються 1532 студенти.

Ще однією популярною спеціальністю в НУК є «Суднобудування», яку обрали 1138 студентів.

Популярними серед студентів аграрного університету є власне агрономія та агроінженерія, які вивчають 1663 студенти.

Ще одна цікава спеціальність, яка зʼявилась у Миколаєві у 2016 році, — медицина. Єдиний виш, де готують майбутніх лікарів — ЧНУ ім. Петра Могили. На медичному факультеті там сьогодні навчаються 126 студентів.

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Обʼєднання вишів Миколаєва

5 січня 2024 року на сайті Міністерства освіти і науки України було опублікована інформація про наміри об’єднати Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського з університетом кораблебудування. Згодом із цих двох закладів планувалось створити багатогалузевий Університет кораблебудування і розвитку півдня (УКРоП).

Коментуючи цю ініціативу, ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Євген Трушляков, висловив своє незадоволення щодо запропонованої назви УКРоП для нового навчального закладу. Зокрема він зазначав, що рішення не відображає думку та позицію студентів та викладачів Національного університету кораблебудування.

Пізніше Кабмін підтримав реорганізацію двох вищих навчальних закладів Миколаєва без надання їм назви УКРоП, яке запропонувало Міністерства освіти України.

Думку про те, що один з університетів, який постраждав від російських обстрілів, потрібно закрити або реорганізувати та приєднати до більш ефективного, озвучив попередньо начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Тоді у Миколаївському університеті імені Сухомлинського відреагували на заяву голови Миколаївської ОВА. Доктор педагогічних наук професор Світлана Якименко відповіла, що навчальний заклад не має бути закритим. До звернення долучилися і студенти вишу, які закликали врятувати навчальний заклад та розпочати роботи з розбору завалів зруйнованої частини університету.

В лютому 2024 року 317 випускників-магістрів Миколаївського національного університету імені Сухомлинського заявили, що через реорганізацію не могли отримати дипломи про завершення освіти.

Після цього керівництво Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова розповіли подробиці процесу об'єднання з університетом імені Василя Сухомлинського. А саме: в яких корпусах будуть навчатися студенти, чи планують скорочення педагогічного складу, а також про збереження факультетів та бюджетних місць.