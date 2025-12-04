  • четвер

Масований обстріл практично знищив Херсонську ТЕЦ: половина міста без тепла

3 грудня російські війська знову обстріляли Херсонську теплоелектроцентраль. Фото: «Нафтогазі України»3 грудня російські війська знову обстріляли Херсонську теплоелектроцентраль. Фото: «Нафтогазі України»

Учора, 3 грудня, російські війська знову обстріляли Херсонську теплоелектроцентраль. Унаслідок атаки станція була змушена повністю зупинити роботу, поранень зазнали й працівники підприємства.

Про це повідомили в «Нафтогазі України».

У компанії підкреслили, що Херсонська ТЕЦ є цивільним об’єктом, який забезпечує теплопостачання житлових будинків міста.

«Херсонська ТЕЦ — виключно цивільний об’єкт. Її єдине призначення — забезпечення тепла в будинках містян. При цьому росіяни системно обстрілюють підприємство. Це — тероризм», — заявив голова правління НАК Сергій Корецький.

В свою чергу начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначає, що через руйнування на ТЕЦ половина херсонців наразі без тепла.

«Попри вжиті заходи для захисту, приміщення та обладнання станції зазнали дуже серйозних руйнувань. Через це роботу ТЕЦ призупинено. Без тепла зараз залишилось, можна сказати, 50% Херсону», – розповів в ефірі телемарафону Олександр Прокудін.

Також він додав, що через постійні обстріли та небезпеку наразі спрогнозувати терміни ремонтних робіт неможливо.

Раніше повідомлялося, що останніми днями Херсонська ТЕЦ зазнала інтенсивних ударів безпілотників, артилерії та інших видів озброєння. Масштабні атаки спричинили серйозні руйнування приміщення та обладнання станції, через що роботу ТЕЦ було повністю зупинили.

Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, ще троє поранені
У Херсоні показали наслідки нічного обстрілу росіянами тролейбусного депо артилерією
Унаслідок обстрілів Херсонська ТЕЦ повністю зупинила роботу: без тепла залишилися понад 40 тисяч родин
Мешканці ЖК «Рів'єра», де вже третій рік немає опалення, просять не відключати їм електроенергію

Анна Гакман
Сєнкевич анонсував експеримент з кейтерингом в школах Миколаєва: «Важливо отримати відгуки від батьків»

Катерина Середа
До лікарень Миколаївщини доставили тисячу доз вакцини проти сказу: цього має вистачити на три місяці

Анна Гакман
У Миколаєві пояснили, як проходять обстеження пошкодженого житла та чому різняться суми компенсацій

Аліна Квітко
Понад 220 тонн токсичних хімікатів досі зберігаються у громадах Миколаївщини

Альона Коханчук
Унаслідок обстрілів Херсонська ТЕЦ повністю зупинила роботу: без тепла залишилися понад 40 тисяч родин
У Херсоні показали наслідки нічного обстрілу росіянами тролейбусного депо артилерією
Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, ще троє поранені

