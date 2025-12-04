Масований обстріл практично знищив Херсонську ТЕЦ: половина міста без тепла

Цей матеріал вже прочитали більше 2,000 відвідувачів

3 грудня російські війська знову обстріляли Херсонську теплоелектроцентраль. Фото: «Нафтогазі України»

Учора, 3 грудня, російські війська знову обстріляли Херсонську теплоелектроцентраль. Унаслідок атаки станція була змушена повністю зупинити роботу, поранень зазнали й працівники підприємства.

Про це повідомили в «Нафтогазі України».

У компанії підкреслили, що Херсонська ТЕЦ є цивільним об’єктом, який забезпечує теплопостачання житлових будинків міста.

«Херсонська ТЕЦ — виключно цивільний об’єкт. Її єдине призначення — забезпечення тепла в будинках містян. При цьому росіяни системно обстрілюють підприємство. Це — тероризм», — заявив голова правління НАК Сергій Корецький.

В свою чергу начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначає, що через руйнування на ТЕЦ половина херсонців наразі без тепла.

«Попри вжиті заходи для захисту, приміщення та обладнання станції зазнали дуже серйозних руйнувань. Через це роботу ТЕЦ призупинено. Без тепла зараз залишилось, можна сказати, 50% Херсону», – розповів в ефірі телемарафону Олександр Прокудін.

Також він додав, що через постійні обстріли та небезпеку наразі спрогнозувати терміни ремонтних робіт неможливо.

Раніше повідомлялося, що останніми днями Херсонська ТЕЦ зазнала інтенсивних ударів безпілотників, артилерії та інших видів озброєння. Масштабні атаки спричинили серйозні руйнування приміщення та обладнання станції, через що роботу ТЕЦ було повністю зупинили.