«Дякую за результат», — Сєнкевич похвалив департамент енергетики, який планують ліквідувати

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: МикВістіМіський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: МикВісті

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подякував Департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради за роботу над реалізацією проєктів зі встановлення сонячних електростанцій у міських лікарнях.

Відповідний допис він опублікував у соціальних мережах.

Олександр Сєнкевич зазначив, що завдяки співпраці з громадською організацією «Екоклуб» у медичних закладах Миколаєва вже працюють сонячні електростанції. За його словами, це дозволить місту щороку заощаджувати близько 1,5 мільйона гривень та скоротити викиди парникових газів майже на 98 тонн.

Міський голова також похвалив департамент енергетики, який виконав значну частину роботи з реалізації цих проєктів.

— Миколаївська міська рада вітає встановлення сонячних електростанцій і розвиток відновлювальної енергетики. Миколаїв та область мають великий потенціал для цього. Місто зможе заощаджувати близько 1,5 мільйона гривень щороку і спрямовувати ці кошти на подальший розвиток таких проєктів. Крім того, встановлені електростанції допоможуть скоротити викиди CO₂ майже на 98 тонн на рік. Навіть у важкі воєнні часи Миколаїв дбає про довкілля, адже це — майбутнє наших громадян. Дякую партнерам з «Екоклубу» за підтримку Миколаєва у розвитку відновлювальної енергетики, — сказав Олександр Сєнкевич.

Водночас нагадаємо, наприкінці серпня 2025 Миколаївська міська рада затвердила оновлену структуру виконавчих органів мерії, яка, зокрема, передбачає ліквідацію Департаменту енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій планують ліквідувати. Його функції передадуть відділу з питань енергоефективності управління капітального будівництва.

