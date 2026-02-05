Кісельова про структуру мерії Миколаєва: депутатам треба показати, чому попри оптимізацію підрозділів зберігається весь штат

Депутат Миколаївської міської ради Олена Кісельова, архівне фото «МикВісті»

Депутат Миколаївської міської ради, голова фракції «Європейська солідарність» Олена Кісельова вважає, що депутатам мають надати інформацію, чому у новій структурі виконавчих органів зберігається штатна чисельність, попри оптимізацію підрозділів.

Про це депутат сказала в ефірі телеканала «Март».

Олена Кісельова нагадала, що роботу над новою структурою виконавчих органів міської ради розпочали ще на початку каденції депутатів VIII скликання, але після повномасштабного вторгнення роботу над нею продовжили вже за підтримки міжнародних партнерів.

— Структура – це голосування депутатського корпусу. Серед депутатського корпусу є якісь елементи бродіння. Тому це рішення не знаходить підтримки у залі. Чому не знаходить? Є об'єктивні причини, є надумані. Об'єктивна причина — це те, що цей депутатський корпус почав працювати зі структурою ще на початку скликання. Була робоча група, були напрацювання, був якийсь рух. Потім почалась повномасштабна, питання взяли на контроль інші суб'єкти, які надавали допомогу органу місцевого самоврядування. Вони зробили титанічний труд, який показав, що структура виконавчих органів влади сьогодні не є ефективною, — сказала Олена Кісельова.

За словами Олени Кісельової, запропоновані зміни фактично не передбачають скорочення штату, а лише перерозподіл функцій і назв.

— Після того починається дуже проста річ. У всіх є якісь знайомі і нікого не можна чіпати: всі супер хороші люди, всі багато зробили для міста. І виходить, що нам запропонували структуру при тій самій штатній чисельності. Виходить, що ми змінюємо назви, підпорядкування, а кількість людей зберігається, — каже Олена Кісельова.

Депутат вважає, що у новій структурі мерії потрібно переглянути навантаження на департаменти та управління міської ради, аби врахувати справедливий розподіл навантаження.

— Який би був нормальний і раціональний робочий процес? Ми маємо реально визначитись з тими виконавчими органами влади, які мають велике навантаження. Я неодноразово казала про службу у справах дітей. У сім'ях є проблеми, які мають вирішувати не просто служба у справах дітей і поліція — їм потрібен супровід. Це майже щоденний супровід. Сьогодні частина цієї проблематики вирішується за рахунок громадських організацій. Ми ще не бачимо того ключового моменту, кризи. Тобто вона вже є, але про це не прийнято говорити. 24/7 ці жіночки, яких ми називаємо чиновниками, мають виконувати різні задачі, а їх дуже мало у штаті. Їх штатна чисельність не змінилась, навіть порівнюючи 10 років тому, — сказала Олена Кісельова.

Вона також звернула увагу на роль районних адміністрацій у Миколаєві та поставила під сумнів доцільність їхнього нинішнього формату.

— Коли ми говоримо про адміністрації районів. Усі 10 років говорять, що адміністрації районів — це вже архаїзм. Це права архаїзм. Тому що адміністрації районів залишилися з того часу, як у нас були районні совєти. Їх залишали як статусну назву для того, щоб певна посадова особа мала статус. У них сьогодні є інші повноваження, які у тому числі їм дає законодавець. Тому що сьогодні буде посилення по мобілізаційній роботі, виборами вони як займалися так і будуть займатися. Тобто потрібно бачити перерозподіл повноважень цих органів і послуг, які вони мають надати кожному пересічному громадянину. Виходячи з цієї концепції, можливо, та штатна чисельність і буде обгрунтована, — додала вона.

Водночас депутат наголосила, що окремі підрозділи міської ради фактично виконують функції, які не передбачені для них законодавством, і потребують реорганізації.

— Але потрібно ліквідувати ті органи, які нам вже написали експерти. Ось той департамент антикорупційної політики, в якого є повноваження, які він не має права робити. Про це вже написали експерти. Тобто в нього треба забрати ці повноваження, забрати людей, назвати їх інакше — інспекція по благоустрою, і воно має працювати інакше, — додала Олена Кісельова.

Що пропонує Сєнкевич у новій структурі мерії Миколаєва

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич ще у квітні представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання.

Проект нової структури виконавчих органів влади Миколаєва, представлений у квітні 2025р., скриншот з презентації міського голови

При цьому, проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає урізання повноважень адміністрацій районів, які перестануть бути головними розпорядниками коштів. На це публічно відреагували очільники двох районів, які також є депутатами: Олександр Береза та Ганна Ременнікова.

У той же час, повідомлялось, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що депутати не мають суміщати представницькі та виконавчі функції, а тому не повинні обіймати посади у виконавчих органах міськради.