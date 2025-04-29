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Мер Миколаєва Сєнкевич хоче додати собі заступника з цифровізації

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич представив нову структуру мерії, фото МикВістіМер Миколаєва Олександр Сєнкевич представив нову структуру мерії, фото МикВісті

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

Про це пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що діюча структура мерії Миколаєва передбачає шість заступників, включаючи керуючого справами виконавчого комітету. 

— Потрібно цифровізувати всі процеси. І завдяки цифровізації в майбутньому зменшиться кількість посадовців, — сказав Олександр Сєнкевич, пояснюючи необхідність нового заступника.

Відповідно до представленої структури, у підпорядкуванні нового заступника буде Управління цифровою трансформацією.

Нова структура мерії Миколаєва передбачає створення ще однієї посади заступника міського голови з питань цифровізації, скриншот з презентації Олександра СєнкевичаНова структура мерії Миколаєва передбачає створення ще однієї посади заступника міського голови з питань цифровізації, скриншот з презентації Олександра Сєнкевича

Відповідаючи на питання журналіста «МикВісті» щодо доцільності введення ще однієї посади заступника міського голови під час презентації нової структури, керівник консультативної практики Ernst & Young  в Україні Костянтин Невядомський висловив позицію, що питання цифрової трансформації — це стратегічний напрямок.

— На нашу думку питання цифровізації — це стратегічне питання. Так, в моменті там додається заступник, і виглядає, що це додаткова одиниця та вертикаль. Але з нашої точки зору, просто не можна ігнорувати взагалі роль IT в ефективності роботи будь-якої організації, а тим більше сервісної. І ми бачимо, що там є дуже велика можливість покращити як просто рівень сервісу, так і продуктивність роботи всього персоналу Миколаївської міської ради, яка в принципі потенційно зменшить кількість людей, — сказав Костянтин Невядомський.

За його словам, зараз у міськраді Миколаєва ніхто не займається виключно стратегічними питаннями, пов’язаними з IT-технологіями.

— Чому заступник? Тому що це стратегічне питання. І така вертикаль повинна мати доступ безпосередньо до вищого керівництва і постійно знаходитись в контакті з вищим керівництвом, координуючи свою роботу, у тому числі потенційно враховуючи вартість цифрових ініціатив, — сказав Костянтин Невядомський.

Представляючи результати аудиту мерії Миколаєва, Костянтин Невядомський виділив ключові проблеми міста у цьому напрямку, зокрема:

  • Миколаїв має досить низький індекс цифрової трансформації в порівнянні з іншими регіонами;
  • Застаріле програмне забезпечення та мережева інфраструктура, якими користуються виконавчі органи Миколаївської міської ради;
  • Велика кількість процесів міської ради, які наразі виконуються в ручному режимі, але мають потенціал для впровадження автоматичних рішень;
  • Відсутні базові IT-сервіси для забезпечення надання послуг мешканцям міста;
  • Не впроваджено важливі процеси інформаційної безпеки, що є критичним для цифрової трансформації Миколаївської міської ради;
  • Недостатня кількість співробітників у поточному підрозділі інформаційних технологій для ефективного виконання завдань.
Результати аналізу рівня діджиталізації Миколаївської міської ради, фото МикВісті з презентації Ernst & YoungРезультати аналізу рівня діджиталізації Миколаївської міської ради, фото МикВісті з презентації Ernst & Young

Зазначимо, що зараз у структурі виконавчих органів Миколаївської міської ради є відділ стандартизації та впровадження електронного врядування, який очолює Дмитро Канарський. Цей відділ нараховує 5 співробітників та підпорядковується керуючому справами виконавчого комітету Андрію Волкову.

Раніше повідомлялось, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання. 

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