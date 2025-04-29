Мер Миколаєва Сєнкевич хоче додати собі заступника з цифровізації

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич представив нову структуру мерії, фото МикВісті

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

Про це пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що діюча структура мерії Миколаєва передбачає шість заступників, включаючи керуючого справами виконавчого комітету.

— Потрібно цифровізувати всі процеси. І завдяки цифровізації в майбутньому зменшиться кількість посадовців, — сказав Олександр Сєнкевич, пояснюючи необхідність нового заступника.

Відповідно до представленої структури, у підпорядкуванні нового заступника буде Управління цифровою трансформацією.

Нова структура мерії Миколаєва передбачає створення ще однієї посади заступника міського голови з питань цифровізації, скриншот з презентації Олександра Сєнкевича

Відповідаючи на питання журналіста «МикВісті» щодо доцільності введення ще однієї посади заступника міського голови під час презентації нової структури, керівник консультативної практики Ernst & Young в Україні Костянтин Невядомський висловив позицію, що питання цифрової трансформації — це стратегічний напрямок.

— На нашу думку питання цифровізації — це стратегічне питання. Так, в моменті там додається заступник, і виглядає, що це додаткова одиниця та вертикаль. Але з нашої точки зору, просто не можна ігнорувати взагалі роль IT в ефективності роботи будь-якої організації, а тим більше сервісної. І ми бачимо, що там є дуже велика можливість покращити як просто рівень сервісу, так і продуктивність роботи всього персоналу Миколаївської міської ради, яка в принципі потенційно зменшить кількість людей, — сказав Костянтин Невядомський.

За його словам, зараз у міськраді Миколаєва ніхто не займається виключно стратегічними питаннями, пов’язаними з IT-технологіями.

— Чому заступник? Тому що це стратегічне питання. І така вертикаль повинна мати доступ безпосередньо до вищого керівництва і постійно знаходитись в контакті з вищим керівництвом, координуючи свою роботу, у тому числі потенційно враховуючи вартість цифрових ініціатив, — сказав Костянтин Невядомський.

Представляючи результати аудиту мерії Миколаєва, Костянтин Невядомський виділив ключові проблеми міста у цьому напрямку, зокрема:

Миколаїв має досить низький індекс цифрової трансформації в порівнянні з іншими регіонами;

Застаріле програмне забезпечення та мережева інфраструктура, якими користуються виконавчі органи Миколаївської міської ради;

Велика кількість процесів міської ради, які наразі виконуються в ручному режимі, але мають потенціал для впровадження автоматичних рішень;

Відсутні базові IT-сервіси для забезпечення надання послуг мешканцям міста;

Не впроваджено важливі процеси інформаційної безпеки, що є критичним для цифрової трансформації Миколаївської міської ради;

Недостатня кількість співробітників у поточному підрозділі інформаційних технологій для ефективного виконання завдань.

Результати аналізу рівня діджиталізації Миколаївської міської ради, фото МикВісті з презентації Ernst & Young

Зазначимо, що зараз у структурі виконавчих органів Миколаївської міської ради є відділ стандартизації та впровадження електронного врядування, який очолює Дмитро Канарський. Цей відділ нараховує 5 співробітників та підпорядковується керуючому справами виконавчого комітету Андрію Волкову.

Раніше повідомлялось, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання.