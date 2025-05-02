«Цього треба позбуватися», — Сєнкевич вважає, що депутати не мають очолювати органи виконавчої влади в Миколаєві

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич працював над проєктом нової структури разом зі своєю радницею Юлією Мінчевою, фото пресслужби міьскради

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що депутати не мають суміщати представницькі та виконавчі функції, а тому не повинні обіймати посади у виконавчих органах міськради.

Про це Олександр Сєнкевич сказав, відповідаючи на питання журналістки «МикВісті» під час презентації проєкту нової структури виконавчих органів міськради Миколаєва.

Зазначимо, що під час презентації представник аудиторської компанії Ernst & Young Костянтин Невядомський озвучив, що одним із зауважень аудиту було суміщення представницьких та виконавчих повноважень.

Відповідаючи на питання кореспондента про те, чи планують у міськраді розробити якісь правила, які б унеможливили таке суміщення, міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що за його інформацією уже розробляється відповідний законопроєкт, який підтримала Асоціація міст України.

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— Мені здається, що найближчим часом планується до розгляду такий законопроєкт, який не буде дозволяти це робити депутатам місцевих рад. І він, мені здається, буде прийнятий. Навіть на Асоціації міст ми проти цього (суміщення представницьких та виконавчих функцій) Я також вважаю, що це…. Ну, воно уже є, як є, але цього потрібно позбуватися, - сказав Олександр Сєнкевич.

При цьому, присутній на презентації секретар міської ради Дмитро Фалько уточнив, що серед депутатів є також і керівники бюджетних організацій, зокрема, медичних закладів, які мають експертність, у своїй сфері.

— Хоча, у нас керівники з медичної сфери є депутатами, і ми розуміємо, що у депутатському корпусі має бути збалансоване представництво різних галузей, - сказав Дмитро Фалько.

Зазначимо, що на сьогоднішній день серед депутатів Миколаївської міської ради є кілька керівників виконавчих органів мерії, зокрема:

Ганна Ременнікова («Пропозиція»), яка очолює адміністрацію Інгульського району;

(«Пропозиція»), яка очолює адміністрацію Інгульського району; Олександр Береза («Пропозиція»), який очолює адміністрацію Центрального району;

(«Пропозиція»), який очолює адміністрацію Центрального району; Андрій Єрмолаєв («Пропозиція»), який є директором Антикорупційного департаменту;

(«Пропозиція»), який є директором Антикорупційного департаменту; Олександр Розумний («Слуга народу»), заступник голови Корабельного району;

(«Слуга народу»), заступник голови Корабельного району; Окрім того, депутатка Марія Грачова («Пропозиція») очолює міську лікарню №1, яка не є виконавчим органом, але це комунальне підприємство, засноване міською радою;

(«Пропозиція») очолює міську лікарню №1, яка не є виконавчим органом, але це комунальне підприємство, засноване міською радою; Володимир Топчий («Пропозиція») директор комунальної установи «Миколаївський зоопарк».

Олександр Сєнкевич погодився з тим, що питання дійсно дискусійне.

— На жаль, тут є дилема. Якщо ми кажемо, що депутатський корпус повинен бути експертним у тих питаннях міста, які вони вирішують, то входить так, що деякі експерти є представниками цих сфер. У нас є у депутатському корпусі і директор школи, є і працівник медичного закладу первинної ланки, і працівник вторинної ланки. Питання, чи можуть вони очолювати ці підрозділи. Це питання дискусійне, - сказав мер Миколаєва.

Що ще пропонує Сєнкевич у новій структурі мерії Миколаєва

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання.

Раніше повідомлялось, що проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає урізання повноважень адміністрацій районів, які перестануть бути головними розпорядниками коштів.