«Це не просто квадратики й стрілочки», — Береза хвилюється за людей, яким не буде місця у новій структурі Сєнкевича

Депутат Олександр Береза. Архівне фото: «МикВісті»

Депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» та голова адміністрації Центрального району Олександр Береза прокоментував запропоновану нову структуру виконавчих органів влади. Він висловив занепокоєння долею працівників, які можуть опинитися поза системою після впровадження реформи.

Про це він сказав у коментарі «МикВісті».

Олександр Береза каже, що розуміє необхідність змін, адже це — вимога міжнародних партнерів, які підтримують відновлення Миколаєва. Однак додає, що реформа торкнеться подальшої долі людей, довіру яких він не хоче втратити.

— Це неправильно обговорювати рішення свого безпосереднього керівника. Він, як керівник, приймає рішення. Я розумію, чим продиктована необхідність реформ. Це вимоги наших міжнародних партнерів, якщо ми хочемо побачити перспективи в міжнародному співпраці в рамках відновлення допомоги, щоб це продовжувалося, то ми, відповідно, маємо прислухатися до їхньої думки. А думка, тобто результат структури, яку нам представили, це ж насправді результат оцінки, яку проводила аудиторська компанія «Ernst&Young». Структура — це не просто квадратики, стрілочки. Це люди. Це колектив, з яким я з 2017 року працюю, якому я довіряю, який мені довіряє. У яких є сім'ї, діти. І які пережили і переживають війну, і працювали в адміністрації у найскладніші часи для Миколаєва. Для мене найголовніше не втратити довіру людей, мого колективу. Для мене це не мандат депутатський, а довіра людей. Це пріоритетно, — сказав Олександр Береза.

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При цьому на питання щодо того, чи голосуватиме він за нову структуру, де є можливий конфлікт інтересів, депутат зазначив, що це потребує вивчення законодавчих аспектів.

— Я, як громадянин, як депутат, як посадовець, маю діяти в рамках закону, щоб його не порушувати. Основне — це що? Не порушувати закон. Тому питання просто на законодавчій плоскості. Для того, щоб на нього відповідати, треба розібратися є в мене конфлікт інтересів чи немає. Поки ще не готовий відповідати. Тобто з моральної точки зору для мене пріоритет — це довіра людей. Місцеве самоврядування — це все-таки місцеве самоврядування, — додав депутат.

Раніше Олександр Сєнкевич заявив, що його однопартійці у «Пропозиції» депутати Олександр Береза та Ганна Ременнікова, які очолюють дві з чотирьох адміністрацій районів, проголосують «За» таке рішення.

Нова структура суттєво скорочує функції районних адміністрації, перетворюючи їх на фронт-офіс Департаменту з надання адміністративних послуг.

Однак голова фракції «Пропозиція» в Миколаївській міській раді та очільниця Інгульської райадміністрації Ганна Ременнікова заявила, що не зможе підтримати запропоновану міським головою Олександром Сєнкевичем нову структуру.

Нагадаємо, нову структуру планують розглянути в травні, а зміни відбудуться з наступного року.