Сєнкевич хоче ліквідувати антикорупційний та енергетичний департаменти у мерії Миколаєва

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич представив нову структуру мерії, фото МикВісті

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради, який пропонує мер Олександр Сєнкевич, передбачає ліквідацію створених на початку першої каденції міського голови антикорупційного департаменту та департаменту енергетики.

Про це пишуть «МикВісті».

22 квітня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич представив проєкт розробленої ним структури виконавчих органів Миколаївської міської ради. Представляючи його, він звернув увагу про те, що у новій структурі не буде двох підрозділів, а саме: Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції, а також Департаменту енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій.

Проект нової структури виконавчих органів влади Миколаєва, скриншот з презентації міського голови

Як відомо, ці підрозділи були утворені на початку 2017 року як компроміс між політичними силами, які увійшли до складу Миколаївської міської ради після місцевих виборів у 2015 році. «Опозиційний блок» Ігоря Дятлова йшов на вибори з програмою «Теплий дім» і отримав департамент енергетики, а міський голова Олександр Сєнкевич обіцяв боротися з корупцією та незаконними кіосками і рекламою, для чого створив антикорупційний департамент.

Проєкт нової структури мерії передбачає зменшення кількості виконавчих органів Миколаївської міської ради. Зокрема, це стосується цих двох департаментів, функції яких будуть розділені на кілька відділів.

Що стосується департаменту енергоефективності, то, констатував Олександр Сєнкевич, він стане відділом в управлінні капітального будівництва.

Функціонал антикорупційного департаменту буде поділений між двома новоствореними відділами: служба внутрішнього аудиту та інспекція з благоустрою.

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— Антикорупційний буде розділений, він уже розділений. Буде служба внутрішнього аудиту а окремо буде інспекція з благоустрою. Вони будуть відділені. Ті, хто будуть контролювати благоустрій, фактично будуть відділені від тих, хто повинен займатися цифрами. Питання знесення білбордів, будок і так далі в управління внутрішнього аудиту ми прибираємо, це непритаманні функції. Вони створювались як такий орган, але морально віджили своє. І це про те, що каже наша шановна депутат Кісельова, вона це підтримала при реформі нашого департаменту аудиту, і я пообіцяв їй, що це буде зроблено, ми плануємо це робити, — сказав Олександр Сєнкевич.

Зазначимо, у березні на засіданні сесії міськради Миколаєва депутати внесли зміни до положення про Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції, визначивши, що до основних його завдань належить надання незалежних висновків та рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів, моніторингів та інших контрольних заходів ефективності діяльності та дотримання законодавства підрозділами мерії щодо ефективного використання ними комунального майна бюджетних коштів коштів.

Що ще пропонує Сєнкевич у новій структурі мерії Миколаєва

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання.

Раніше повідомлялось, що проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає урізання повноважень адміністрацій районів, які перестануть бути головними розпорядниками коштів.