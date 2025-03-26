«Породжує корупційні ризики», — в антикордепартаменту хочуть забрати контроль благоустрою Миколаєва

Будівля Миколаївської міської ради. Архівне фото «МикВісті»

У Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаєва пропонують забрати контроль за благоустроєм міста.

Таку пропозицію озвучила голова комісії міської ради з питань гласності, законності та депутатської етики Олена Кісельова під час засідання комісії 21 березня, пишуть «МикВісті».

Як відомо, до положення антикорупційного департаменту вносять зміни. Їх розробили спільно з експертами Європейського Союзу в рамках антикорупційної ініціативи (EUACI). Департаменту, зокрема хочуть надати право проводити внутрішній аудит виконавчих органів, комунальних підприємств, установ і організацій міської ради.

Однак, пояснила у коментарі «МикВісті» Олена Кісельова, європейські експерти також рекомендували позбавити антикорупційний департамент контролю за благоустроєм у місті, про що свідчить відповідний звіт. Але у змінах до положення департаменту цього пункту немає, додала вона.

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— В цьому звіті було написано перелік зауважень, але головним зауваженням, яке, скажімо так, дуже м'яко оминули, – це саме те, що даний департамент займається непритаманними для такого роду департаменту видами діяльності. Тобто коли ми говоримо, що департамент має контролюючу функцію, то у теорії він не може виконувати певні дії в режимі виконавця послуг. А вони, виходить, самі себе контролюють і самі виконують. Це нонсенс і породжує корупційні ризики. Саме це було наголошено поважними особами, які робили цей висновок, – пояснила Олена Кісельова.

Депутатка також додала, що питання позбавлення департаменту контролю за благоустроєм міста підіймалося ще у попередні роки – минулого скликання депутатського корпусу міської ради.

— До речі, ми говорили про це достатньо багато ще в минулому скликанні. Це було постійно якимось зауваженням від мене, але сприймалося так, ніби я нападаю на департамент. Але зараз вже з цим висновком моя теза і зауваження, скажімо так, вже підтверджені. І, виходить, з нами знову тут хитрують. Вони побачили, що їм потрібно робити аудит, навчатися, створити відокремлений в структурі відділ. Це все файно, це все потрібно. Але те, що потрібно прибрати, чомусь ми знову оминули. І тому, виходячи з тим, що це питання навіяне часом, моя пропозиція була прибрати ті функції, які непритаманні і, власне, є порушенням, – сказала Олена Кісельова.

Депутатка під час засідання комісії запропонувала додати до проєкту рішення про зміни до положення департаменту пункт, який би визначав, що «ті функції, які стосуються благоустрою, втрачають чинність через 3 місяці і 15 днів після прийняття цього рішення». Але члени комісії не підтримали цю пропозицію: «за» проголосувало 3 депутати, проти – 0, утримались – 1.

— Що я мала на меті? Ми приймаємо реформоване положення. Пункти, які втрачають чинність йдуть від цього департаменту. І тоді виконавчі органи, в особі міського голови, мали б ці функції передати іншим департаментам, управлінням, – сказала Олена Кісельова.

Водночас, додала депутатка, контролем за благоустроєм у Миколаєві можуть займатися департамент житлово-комунального господарства міської ради, адміністрації районів міста або управління капітального будівництва міської ради.

— У нас їх у сфері благоустрою достатньо: 4 адміністрації районів, цілий департамент ЖКГ, і, вибачте, 2 УКБ, – пояснила вона.

Слід зазначити, що відповідно до положення про структурні підрозділи, департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради, має займатися питанням цільового та ефективного використання коштів бюджету Миколаєва. Для цього «антикорупційний» департамент за дорученням мера має «проводити аналіз проєктів нормативних та розпорядчих документів, договорів, документації торгів».

Нагадаємо, що у 2024 році у Миколаєві також запустили пілотний проєкт за підтримки антикорупційної ініціативи ЄС. Департамент економіки міської ради буде слідкувати за цінами на роботи, які виконує Департамент житлово-комунального господарства міської ради.

Раніше, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зобов’язав розпорядників коштів більш прозоро проводити торги та інформувати міськраду про їх виконання.

Антикорупційна ініціатива ЄС

Антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI) — найбільший проєкт міжнародної технічної допомоги ЄС у сфері боротьби з корупцією, який фінансує ЄС, співфінансує та впроваджує Міністерство закордонних справ Данії.

Її мета — підтримувати антикорупційні реформи та підвищувати спроможність новостворених антикорупційних інституцій в Україні. Ініціатива також покращує прозорість та підзвітність у державному секторі, залучаючи громадян до активної участі в антикорупційних процесах.

До прикладу, за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС розробили звіт щодо перевірки допомоги, яка надійшла до Миколаєва у період з січня по квітень 2024 року. Миколаїв став першим та єдиним містом в Україні, яке запровадило та «успішно здійснює» моніторинг міжнародної допомоги, додали там.

Керівник Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI) Аллан Паг Крістенсен сказав, що антикорупційні інституції в Україні демонструють високі показники в роботі та розглядають більше справ, ніж будь-коли раніше, працюючи в умовах зменшення кадрів та зниження фінансування.