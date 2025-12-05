  • пʼятниця

Стерненко отримав нагороду «Золоте серце» від Зеленського

Зеленський відзначив волонтера Стерненка «Золотим серцем». Фото: facebook.com/sternenkoЗеленський відзначив волонтера Стерненка «Золотим серцем». Фото: facebook.com/sternenko

Президент Володимир Зеленський нагородив 45 українських волонтерів відзнакою «Золоте серце».

На сайті Офісу президента опублікований відповідний указ №880/2025 від 4 грудня, пишуть «МикВісті».

Серед нагороджених — Сергій Стерненко, засновник Благодійної організації «Благодійний фонд «Спільнота Стерненка».

«За вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та подолання її наслідків, активну громадянську позицію», — йдеться в документі.

Сергій Стерненко народився 20 березня 1995 року в селі Садове Білгород-Дністровського району Одеської області в родині прикордонника та вчительки. У 2016 році закінчив Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, у 2019 році здобув ступінь бакалавра права в Одеському університеті імені Мечникова, а в 2022 році завершив магістратуру з міжнародного права в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2014 року Стерненко активно займався громадською діяльністю. Він приєднався до Євромайдану в Одесі, а згодом очолив його. Брав участь у Революції Гідності в Києві, зокрема у протистояннях на вулиці Грушевського. У 2014 році очолив обласний центр «Правого сектору» в Одесі, а пізніше залишив організацію.

Стерненка кілька разів підозрювали у кримінальних правопорушеннях, зокрема у випадках насильства та зберігання зброї. У 2023 році Приморський районний суд закрив справу про самозахист та зняв з активіста всі звинувачення в умисному вбивстві.

Нагадаємо, що на волонтера скоїли напад вдень 1 травня 2025 року. Пізніше опублікували запис з камери відеоспостереження із моментом замаху на Сергія Стерненка.

