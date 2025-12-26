 Україна запровадила фінансову допомогу для цивільних, звільнених з полону РФ

Держава виплачуватиме разову фінансову допомогу цивільним, звільненим з російського полону, — Свириденко

Україна запровадила фінансову допомогу для цивільних, звільнених з полону РФ. Фото: armyinform.com.uaУкраїна запровадила фінансову допомогу для цивільних, звільнених з полону РФ. Фото: armyinform.com.ua

Цивільні українці, яких звільнили з російської неволі, зможуть отримати разову грошову допомогу від держави у розмірі 50 тисяч гривень.

Про це 26 грудня повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, для отримання коштів необхідно звернутися із заявкою до Міністерства розвитку громад та територій України. До пакета документів потрібно додати довідку від Обʼєднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених і незаконно позбавлених волі осіб.

Цивільні, які повернулися на підконтрольну Україні територію самостійно, мають також надати документ про визнання їх потерпілими у кримінальному провадженні. Такий документ видають правоохоронні органи.

Окрім фінансової підтримки, звільнені цивільні отримують базову допомогу незалежно від офіційного встановлення факту позбавлення волі. Йдеться про продукти харчування, засоби гігієни, сезонний одяг і взуття. Також вони мають право на безоплатну правничу, медичну та соціальну допомогу.

Крім цього, для звільнених з полону та членів родин полонених, щодо яких спеціальна комісія підтвердила факт незаконного утримання, передбачені окремі виплати. Зокрема, одноразова допомога після звільнення у розмірі 100 тисяч гривень, а також щорічна виплата у такій самій сумі за кожен рік перебування у неволі.

«Держава вже здійснила майже 12 тисяч таких виплат на загальну суму близько 1,2 мільярда гривень. Із них 359 мільйонів гривень — це одноразова допомога, ще 818,7 мільйона гривень — щорічні виплати», — повідомила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, раніше звільнений з російського полону морський піхотинець із Миколаївщини Сергій Кузнєцов розповів про 1198 днів, проведених у полоні. За його словами, російські військові систематично били українських полонених і застосовували тортури.

