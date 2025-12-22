 Миколаївський морпіх після полону розповів про 1198 днів неволі

  • понеділок

    22 грудня, 2025

  • 1.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 22 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 1.6° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Звільнений з полону миколаївський морпіх розповів про 1198 днів неволі

Сергій Кузнєцов, скриншот «Єдині новини»Сергій Кузнєцов, скриншот «Єдині новини»

Звільнений з російського полону морський піхотинець із Миколаївщини Сергій Кузнєцов розповів про 1198 днів, проведених у полоні. За його словами, російські військові систематично били українських полонених і застосовували тортури.

Як розповів Сергій Кузнєцов в телемарафон «Єдині новини», потрапив у російський полон у квітні 2022 року після оборони Маріуполя. На початку повномасштабного вторгнення він разом із побратимами тримав оборону міста, яке згодом опинилося в повному оточенні — без світла, води та їжі.

— Місто було повністю ізольоване, не було підвозу їжі й води, закінчувалися боєприпаси. Противник мав значну перевагу в живій силі. Дістатися до наших позицій означало проїхати близько 120 кілометрів територією, вже зайнятою ворогом — це було майже нереально, — розповідає Сергій Кузнєцов.

Зазначається, що 34-річний військовий родом із Миколаївщини. У 2016 році він підписав контракт і долучився до 36-ї окремої бригади морської піхоти. Служив у батальйоні морпіхів, згодом — у розвідувальній роті, був снайпером і розвідником, пізніше очолював розвідувальне відділення. У полоні Сергій втратив понад 20 кілограмів.

Брат Сергія, з яким він разом потрапив у полон, досі залишається в російській неволі. Наразі військовий бере участь в акціях на підтримку українських військовополонених.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві понад дві сотні людей долучилися до щонедільної акції «Не мовчи — полон вбиває», щоб нагадати суспільству про українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти.

Останні новини про: Війна в Україні

Литва по частинам передала Україні цілу ТЕС: її потужність забезпечити електрикою 1 млн українців
Одещина найбільш уразливий регіон для атак на енергооб’єкти, — експерт ІЕС
Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії ще на пів року
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич обіцяє, що у бюджеті Миколаєва на 2026 рік буде розпис по кожному об'єкту

Юлія Бойченко
новини

«Для слідчих дій мають бути підстави», — поліція поки не має доказів поранення депутата Андрєєва на полюванні

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві за ₴4,6 млн закупили програму для розпізнавання авто на міських камерах

Аліна Квітко
новини

«Ситуація критична»: мешканці Вознесенська скаржаться на перебої міського транспорту

Анна Гакман
новини

Сєнкевич пообіцяв публічні звіти департаментів та комунальних підприємств перед ухваленням бюджету Миколаєва на 2026 рік

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії ще на пів року
Одещина найбільш уразливий регіон для атак на енергооб’єкти, — експерт ІЕС
Литва по частинам передала Україні цілу ТЕС: її потужність забезпечити електрикою 1 млн українців

«Ситуація критична»: мешканці Вознесенська скаржаться на перебої міського транспорту

«Я дзвоню, він не відповідає», — Табунщик не може зв’язатися зі своїм заступником, щоб дізнатись, чи поранили його під час полювання

3 години тому

Тест на прозорість: Чому миколаївські посадовці засекретили інформацію, яку МикВісті відкрито надали у Кабміні

Головне сьогодні