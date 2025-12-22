Звільнений з полону миколаївський морпіх розповів про 1198 днів неволі

Сергій Кузнєцов, скриншот «Єдині новини»

Звільнений з російського полону морський піхотинець із Миколаївщини Сергій Кузнєцов розповів про 1198 днів, проведених у полоні. За його словами, російські військові систематично били українських полонених і застосовували тортури.

Як розповів Сергій Кузнєцов в телемарафон «Єдині новини», потрапив у російський полон у квітні 2022 року після оборони Маріуполя. На початку повномасштабного вторгнення він разом із побратимами тримав оборону міста, яке згодом опинилося в повному оточенні — без світла, води та їжі.

— Місто було повністю ізольоване, не було підвозу їжі й води, закінчувалися боєприпаси. Противник мав значну перевагу в живій силі. Дістатися до наших позицій означало проїхати близько 120 кілометрів територією, вже зайнятою ворогом — це було майже нереально, — розповідає Сергій Кузнєцов.

Зазначається, що 34-річний військовий родом із Миколаївщини. У 2016 році він підписав контракт і долучився до 36-ї окремої бригади морської піхоти. Служив у батальйоні морпіхів, згодом — у розвідувальній роті, був снайпером і розвідником, пізніше очолював розвідувальне відділення. У полоні Сергій втратив понад 20 кілограмів.

Брат Сергія, з яким він разом потрапив у полон, досі залишається в російській неволі. Наразі військовий бере участь в акціях на підтримку українських військовополонених.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві понад дві сотні людей долучилися до щонедільної акції «Не мовчи — полон вбиває», щоб нагадати суспільству про українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти.