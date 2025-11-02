  • неділя

У Миколаєві понад 200 людей вийшли на акцію родин зниклих безвісти та полонених

У Миколаєві понад 200 людей вийшли на акцію родин зниклих безвісти та полонених військових. Фото: Суспільне

У Миколаєві понад дві сотні людей долучилися до щонедільної акції «Не мовчи — полон вбиває», щоб нагадати суспільству про українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти.

Як повідомляє «Суспільне», учасники протягом години стояли на проспекті Центральному, закликаючи водіїв сигналами підтримати родини захисників.

У Миколаєві понад 200 людей вийшли на акцію родин зниклих безвісти та полонених військових. Фото: Суспільне

На бульварній частині проспекту можна було побачити плакати, прапори бригад і фотографії зниклих бійців. Серед учасниць — Світлана, яка вже кілька місяців шукає свого чоловіка.

— Зник безвісти 5 липня 2025 року в районі населеного пункту Новоекономічне, Донецької області, Покровського району. На сьогодні ми не знаємо, де наш чоловік, чи він у полоні, — розповіла жінка.

Ще одна учасниця акції, Олена, уже пів року чекає новин про свого брата, який зник на тому ж напрямку.

— Невідомо нічого. Різна інформація, але не та, яка б була потрібна. Шукаємо, чекаємо, віримо в повернення живим, — сказала вона.

За даними поліції діалогу, в акції взяли участь понад 200 людей, які наприкінці заходу утворили «живе коло».

У Миколаєві понад 200 людей вийшли на акцію родин зниклих безвісти та полонених військових. Фото: СуспільнеУ Миколаєві понад 200 людей вийшли на акцію родин зниклих безвісти та полонених військових. Фото: Суспільне

Раніше повідомлялось, що Україна повернула з російського полону ще 185 захисників і 20 цивільних.

Росія запровадила санкції проти Свириденко та двох українських міністрів
Жодної російської музики, — Кіпер відреагував на скандал у клубі Одеси
СБУ дронами влучила в танкер та нафтотермінал «Роснефти»
Миколаївська рятувальниця з «МастерШефу» перемогла у суді: звільнення визнали незаконним

Жодної російської музики, — Кіпер відреагував на скандал у клубі Одеси

Сєнкевич заявив, що нового директора «Миколаївводоканалу» планують призначити до кінця року

На Миколаївщині відновили вже 44% пошкоджених або зруйнованих об’єктів

«Ми під пильним наглядом партнерів», — Капацина закликав депутатів підтримати нову структуру мерії Миколаєва

СБУ дронами влучила в танкер та нафтотермінал «Роснефти»
Жодної російської музики, — Кіпер відреагував на скандал у клубі Одеси
Росія запровадила санкції проти Свириденко та двох українських міністрів

Жодної російської музики, — Кіпер відреагував на скандал у клубі Одеси

Проєкти відбудови 4 будинків у Миколаєві замовлять двічі: Чому це сталося і як влада уникатиме дублювання?

Як пройшла перша майже за 4 роки офлайн сесія міськради Миколаєва

