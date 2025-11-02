У Миколаєві понад 200 людей вийшли на акцію родин зниклих безвісти та полонених
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
20:47, 02 листопада, 2025
-
У Миколаєві понад дві сотні людей долучилися до щонедільної акції «Не мовчи — полон вбиває», щоб нагадати суспільству про українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти.
Як повідомляє «Суспільне», учасники протягом години стояли на проспекті Центральному, закликаючи водіїв сигналами підтримати родини захисників.
На бульварній частині проспекту можна було побачити плакати, прапори бригад і фотографії зниклих бійців. Серед учасниць — Світлана, яка вже кілька місяців шукає свого чоловіка.
— Зник безвісти 5 липня 2025 року в районі населеного пункту Новоекономічне, Донецької області, Покровського району. На сьогодні ми не знаємо, де наш чоловік, чи він у полоні, — розповіла жінка.
Ще одна учасниця акції, Олена, уже пів року чекає новин про свого брата, який зник на тому ж напрямку.
— Невідомо нічого. Різна інформація, але не та, яка б була потрібна. Шукаємо, чекаємо, віримо в повернення живим, — сказала вона.
За даними поліції діалогу, в акції взяли участь понад 200 людей, які наприкінці заходу утворили «живе коло».
Раніше повідомлялось, що Україна повернула з російського полону ще 185 захисників і 20 цивільних.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.