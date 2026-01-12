На Миколаївщині вночі збили три дрони

Вночі 12 січня сили протиповітряної оборони працювали над Миколаївською областю.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

В регіоні збили три ударні безпілотники. Йдеться про дрони типу «Shahed 131/136» та безпілотники-імітатори інших типів.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 11 січня, російські війська атакували Миколаївський район. Вони тричі били FPV-дронами по Очаківській громаді.