На Миколаївщині вночі збили три дрони
- Новини Миколаєва
9:25, 12 січня, 2026
Вночі 12 січня сили протиповітряної оборони працювали над Миколаївською областю.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
В регіоні збили три ударні безпілотники. Йдеться про дрони типу «Shahed 131/136» та безпілотники-імітатори інших типів.
Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 11 січня, російські війська атакували Миколаївський район. Вони тричі били FPV-дронами по Очаківській громаді.
