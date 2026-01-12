 Обстріл Миколаївської області 11 січня

  • понеділок

    12 січня, 2026

  • -4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 12 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Очаківську громаду на Миколаївщині тричі атакували FPV-дрони

Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото архів МикВістіНаслідки обстрілу Миколаївської області. Фото архів МикВісті

Упродовж минулої доби, 11 січня, російські війська знову атакували Миколаївську область.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Миколаївському районі росіяни тричі вдарили FPV-дронами по Очаківській громаді. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 10 січня російська армія також атакувала FPV-дронами Очаківську та Галіцинівську громади Миколаївщини. В одному із сіл було пошкоджено адміністративну будівлю підприємства.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни атакували Одесу: є поранені, частина одного з районів залишилась без світла
На Миколаївщині вночі збили три дрони
Велика Британія розробить для України балістичну ракету з дальністю понад 500 кілометрів
Реклама
Читайте також:
новини
Сєнкевич назвав несправедливим, що Миколаїв не отримує компенсації за неотримані податки, як Харків

Даріна Мельничук
новини
Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

Катерина Середа
новини
«Епідемічного порогу немає», — у міськздоров’ї Миколаєва пояснили, чому через негоду не вводять дистанційне навчання

Анна Гакман
новини
На Миколаївщині через негоду за добу висипали близько 200 тонн солі на дороги

Анна Гакман
новини
У Миколаєві поки не планують запроваджувати дистанційне навчання через негоду

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Велика Британія розробить для України балістичну ракету з дальністю понад 500 кілометрів
На Миколаївщині вночі збили три дрони
Росіяни атакували Одесу: є поранені, частина одного з районів залишилась без світла

Відключення світла на Миколаївщині: графіки на 12 січня

Росіяни атакували Одесу: є поранені, частина одного з районів залишилась без світла