Очаківську громаду на Миколаївщині тричі атакували FPV-дрони

Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото архів МикВісті

Упродовж минулої доби, 11 січня, російські війська знову атакували Миколаївську область.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Миколаївському районі росіяни тричі вдарили FPV-дронами по Очаківській громаді. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 10 січня російська армія також атакувала FPV-дронами Очаківську та Галіцинівську громади Миколаївщини. В одному із сіл було пошкоджено адміністративну будівлю підприємства.