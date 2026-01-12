Очаківську громаду на Миколаївщині тричі атакували FPV-дрони
8:09, 12 січня, 2026
Упродовж минулої доби, 11 січня, російські війська знову атакували Миколаївську область.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У Миколаївському районі росіяни тричі вдарили FPV-дронами по Очаківській громаді. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що 10 січня російська армія також атакувала FPV-дронами Очаківську та Галіцинівську громади Миколаївщини. В одному із сіл було пошкоджено адміністративну будівлю підприємства.
